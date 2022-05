W piątek rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że najbliższych kilku, kilkunastu dniach powinno dojść do formalnego zaakceptowania KPO; w środę zakończyły się prace zespołów negocjacyjnych ws. KPO. Polska i KE doszły do porozumienia ws. "kamieni milowych" - dodał.

Ziobro odnosząc się tej sprawy na piątkowej konferencji prasowej stwierdził: "My znamy te ustalenia. Nie powiem, że jesteśmy entuzjastami ustaleń, jeśli chodzi o sferę sądownictwa. Znane jest państwu nasze stanowisko jako Solidarnej Polski, które stoi na gruncie obrony polskiej suwerenności i braku zgody na ingerowanie Komisji Europejskiej w obszar, który nie jest traktatowo przewidziany dla kompetencji organów unijnych. To jest m.in. obszar organizacji sądownictwa" - podkreślił minister.

Zaznaczył jednocześnie, że Solidarna Polska działa w realiach politycznych i kontekście, w którym znajduje się Polska. "Polska potrzebuje środków, które pochodzą z kredytu, bo mowa w tej chwili o kredycie, KPO, czyli te środki, które UE w imieniu wszystkich krajów zaciągnęła, pożyczkę. Wśród państw żyrujących tą pożyczkę, które będą ją spłacać, jest też Polska" - dodał Ziobro.

"Te pieniądze się nam po prostu, po pierwsze należą, po drugie - były bezprawnie blokowane, a po trzecie - zadaniem polityków w takim wypadku w sposób pragmatyczny jest postąpić tak, aby te środki do Polski trafiły" - zaakcentował szef MS. Dodał, że Solidarna Polska stara się w tej sprawie "postępować pragmatycznie".

"Zawarliśmy porozumienie z PiS, a w każdym razie jesteśmy bardzo blisko zawarcia, co do pewnych szczegółów, jeśli chodzi o przyszły kształt ustawy o Sądzie Najwyższym, czyli tej ustawy, która jest procedowana w Sejmie" - wskazał Ziobro. "Ale nasze ostateczne uzgodnienie kształtu tej ustawy, w sensie wprowadzenia jej w życie nie warunkuje zgody Komisji Europejskiej na wprowadzenie w życie tego dokumentu" - zaznaczył minister sprawiedliwości.

Piotr Müller poinformował w piątek, że w środę zakończyły się prace zespołów negocjacyjnych dotyczących KPO. "Zarówno zespół ze strony polskiej, jaki i zespół, który został stworzony przez przewodniczącą KE, doszły do porozumienia w zakresie treści +kamieni milowych+. Te zaaprobowane przez obie strony treści +kamieni milowych+ zostały właśnie przekazane do dalszej procedury, już takiej finalnej, formalnej akceptacji przez KE" - oświadczył rzecznik rządu. Jak ocenił, to bardzo dobra wiadomość oznaczająca, że "w najbliższych kilku, kilkunastu dniach powinno dojść do formalnego zaakceptowania KPO".

"Przed nami już właściwie tylko droga formalna w KE, a później oczywiście realizacja poszczególnych reform, które są zapisane w KPO. Jest ich wiele, bo one nie dotyczą tylko wymiaru sprawiedliwości, to jest wąski wycinek, który był dyskutowany tylko na samym końcu, ale wielu reform gospodarczych, systemowych, które będą realizowane ze środków Unii Europejskiej" - mówił rzecznik rządu. "W tej chwili oczekujemy na formalny, finalny krok ze strony KE" - dodał Müller.