Gazeta informuje, że emeryci mogą skorzystać z dodatku osłonowego. "Aby z niego skorzystać, trzeba złożyć wniosek do gminy. Osoby samotne dostaną 400 zł rocznie, gospodarstwa domowe składające się z dwóch lub trzech osób 850 zł, podobnie jak cztero- i pięcioosobowe" - podaje dziennik.

Reklama

"Kolejny jest dodatek pielęgnacyjny. Wynosi 256,44 zł miesięcznie i jest przeznaczony dla seniorów, którzy mają przyznane prawo do renty lub emerytury i ukończyli 75 lat albo są całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji" - czytamy.

"SE" wskazuje, że z kolei inwalidzi wojenni mogą dostać 384,66 zł. "Kolejne wsparcie to zasiłek pielęgnacyjny przeznaczony do dla seniorów powyżej 75 lat niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zasiłek wynosi 215,84 zł. Nie można go łączyć z dodatkiem pielęgnacyjnym. Nie przysługuje osobom w domach opieki" - zaznacza gazeta.

"Jest też zasiłek stały dla osób niezdolnych do pracy (od 30 zł do 719 zł), zasiłek okresowy dla osób chorych i niepełnosprawnych (do 418 zł) i zasiłek celowy dla osób w trudnej sytuacji materialnej" - dodaje dziennik.