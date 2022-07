Następnie pozostałe 17 państw mogłoby dołączyć do porozumienia. Jego propozycję powtórzył minister finansów Francji Bruno Le Maire, który podczas francuskiej prezydencji walczył o przyjęcie podatku przez całą Wspólnotę. Dziś - jak deklaruje Le Maire - Paryż i Berlin współpracują z unijnym komisarzem gospodarki Paolo Gentilonim nad wyjściem z pata, choć oficjalnie Bruksela odcina się od takiego pomysłu i zapewnia, że zamierza doprowadzić do jednomyślności. Państwa UE mogłyby też - jak twierdzi były wiceszef MSZ Artur Nowak-Far - zawrzeć odrębny układ między sobą, który korzystałby z unijnej infrastruktury prawa wspólnotowego, ale sam nie byłby jego częścią. To rodzaj specjalnej umowy na wypadek jednostkowej propozycji legislacyjnej. - Oba rozwiązania tworzą de facto Europę wielu prędkości, w której proces integracji staje się sfragmentaryzowany, czyli nie będzie obejmował w każdej dziedzinie wszystkich państw UE - ocenia Nowak-Far.