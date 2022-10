W czasie przesłuchania przed ETPC przedstawiciele polskiego rządu wydawali się zdumieni skargą aktywistów. Twierdzili, że skarżący nie udowodnili, że byli inwigilowani. – I o to właśnie chodzi! – oburza się Klicki. – Problem polega na tym, że przepisy regulujące działanie służb pozwalają im na zbieranie o nas bardzo wielu danych, m.in. na zakładanie podsłuchów. Nie ma przy tym obowiązku, by osobę dotkniętą inwigilacją poinformować, że przez jakiś czas była na celowniku. Tworzy to poczucie niepewności w politykach, prawnikach, aktywistach czy dziennikarzach, a także zwykłych obywatelach – mówi i tłumaczy, że już atmosfera takiej niepewności może być postrzegana jako zagrożenie dla praw człowieka. Wydaje się, że do takiej interpretacji przychyla się ETPC. W 2018 r. zapadł wyrok w połączonych sprawach dotyczących podobnych problemów. Członkowie organizacji Big Brother Watch i Bureau of Investigative Journalism zgłaszali (skargi nr 58170/13, 62322/14 i 24960/15), że rząd w bezprawny sposób przechwytywał i przetwarzał dane elektroniczne obywateli, a także zostawia służbom zbyt dużą swobodę działania. Trybunał wprawdzie orzekł, że nie ma dowodów, by brytyjski wywiad przekraczał uprawnienia, ale za to zwrócił uwagę, że w prawie nie ma dostatecznych mechanizmów kontroli jego działania. A to już poważny problem i naruszenie art. 8 Europejskiej konwencji praw człowieka.