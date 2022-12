Irlandzki komisarz ds. ochrony danych (DPC) postanowił ukarać Facebooka grzywną w wysokości 265 mln euro za naruszenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) poprzez umożliwienie zbierania wrażliwych danych użytkowników w okresie od maja 2018 r. do września 2019 r. Ta kara jest czwartą grzywną dla platformy należącej do firmy macierzystej Facebooka - Mety. Choć może się to wydawać znaczną sumą, nie jest to największa kwota, jaką firma musiała zapłacić w historii RODO.

Jak pokazuje wykres statista.com, wątpliwy tytuł firmy ukaranej najwyższą grzywną przypadł Amazonowi, kolejnemu członkowi GAFAM, czyli wielkiej czwórki. W lipcu 2021 r. luksemburski organ nadzoru danych nałożył na europejski oddział firmy technologicznej grzywnę w wysokości około 774 mln USD w cenach bieżących za „nieprzestrzeganie ogólnych zasad przetwarzania danych" zgodnie z RODO. Czwarte miejsce na liście najwyższych kar zajmuje WhatsApp, a za nim plasują się Google, Facebook i szwedzka firma modowa H&M. Ramy regulacyjne RODO mają na celu zapewnienie użytkownikom większej kontroli nad ich danymi. Do tej pory RODO Enforcement Tracker wymienia 1507 indywidualnych naruszeń RODO, chociaż dane są najprawdopodobniej niekompletne, ponieważ nie wszystkie grzywny są upubliczniane.