VAT

Korekta VAT od sprzedaży paragonowej TSUE (C-606/22) wskutek postanowienia NSA z 23 czerwca 2022 r. (sygn. akt I FSK 925/18 i I FSK 1225/18) Czy przedsiębiorca, który naliczył konsumentowi zbyt wysoki VAT od sprzedawanego towaru lub usługi, ma prawo odzyskać nadpłatę? Chodzi o sytuacje, w których przedsiębiorca błędnie (np. wskutek błędnej wykładni fiskusa) wykazał na paragonie zawyżoną stawkę VAT (np. 23 proc. zamiast 8 proc. lub 8 proc. zamiast 5 proc.).Zdaniem fiskusa przedsiębiorca nie może w takiej sytuacji odzyskać nadpłaconego VAT, bo jego ciężar przerzucił na klienta (w cenie towaru lub usługi) i gdyby otrzymał zwrot nadpłaty, to bezpodstawnie by się wzbogacił. Co innego, gdyby tę nadpłatę oddał następnie klientowi, co w praktyce jednak jest niemożliwe (bo klienci, którzy biorą paragon, pozostają z reguły anonimowi). Jeżeli TSUE uzna, że polscy przedsiębiorcy mają prawo odzyskać nadpłacony VAT, to możemy się spodziewać zmasowanych wniosków o wypłatę gigantycznych kwot przez Skarb Państwa. Jest to o tyle prawdopodobne, że TSUE wypowiedział się już korzystnie dla podatników w podobnej, tyle że austriackiej sprawie (wyrok z 8 grudnia 2022 r., sygn. C-378/21).Stwierdził, że tam, gdzie nie ma ryzyka utraty wpływów podatkowych (a może być ono tylko wtedy, gdy nabywca ma prawo odliczyć podatek naliczony), sprzedawca ma prawo skorygować zawyżoną stawkę VAT. Tak właśnie jest w sytuacji, gdy kupującymi są wyłącznie konsumenci, ponieważ oni nie mają prawa do odliczenia.

Zapłata VAT z tzw. pustej faktury TSUE wskutek postanowienia NSA z 26 maja 2022 r. (sygn. akt I FSK 1212/18) Kto powinien zapłacić VAT na podstawie art. 108 ustawy o VAT (art. 203 unijnej dyrektywy VAT), jeżeli nieuczciwy pracownik wykorzystał dane swojego pracodawcy i bez jego wiedzy i zgody wystawił tzw. pustą fakturę. Czy wykazany na niej VAT powinien zapłacić pracownik, czy jednak pracodawca? Jeśli TSUE orzeknie o odpowiedzialności pracodawcy za działania pracownika, to zatrudniający będą zmuszeni do jeszcze większej kontroli podwładnych.Jeżeli jednak trybunał stwierdzi, że odpowiedzialność za wystawienie fałszywej faktury ponosi pracownik, to zatrudniony będzie musiał wstecznie zarejestrować się dla celów VAT i odpowie za zobowiązanie podatkowe w tym zakresie (wraz z odsetkami za zwłokę) aż do momentu jego przedawnienia, co może nastąpić nawet po rezygnacji z pracy.

Zgodność przepisów o mechanizmie podzielonej płatności z unijną dyrektywą VAT TSUE (C-709/22) wskutek postanowienia WSA we Wrocławiu z 22 września 2022 r. (sygn. akt I SA/Wr 73/22) Czy polska wersja mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) nie uprzywilejowuje fiskusa względem innych wierzycieli upadłej spółki? Chodzi o sytuację, w której ogłoszona została upadłość spółki, a przepisy prawa upadłościowego nakazują w pierwszej kolejności spłacać zobowiązania m.in. wobec swoich pracowników. To oznaczałoby, że środki zgromadzone na rachunku VAT wchodzą do masy upadłości. Naczelnicy urzędów skarbowych odmawiają jednak ich przekazania, argumentując, że przepisy prawa bankowego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2324 ze zm.) określają szczegółowy tryb oraz wąski katalog należności podatkowych i celnych, które mogą być spłacane z rachunku VAT. Nie ma wśród nich zobowiązań pracowniczych. Jeśli TSUE orzeknie, że polskie przepisy o mechanizmie podzielonej płatności wprowadzają nieproporcjonalne ograniczenia, to będzie potrzebna nowelizacja ustawy o VAT w takim kierunku, aby po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy środki zgromadzone na jego rachunku VAT były przeznaczone na spłatę zobowiązań wobec pracowników i innych, którym prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1520) przyznaje priorytet.

VAT od ładowania samochodów elektrycznych TSUE wskutek postanowienia NSA z 23 lutego 2022 r. (sygn. akt I FSK 1712/18) Czy ładowanie samochodów elektrycznych jest na gruncie przepisów o VAT dostawą towarów czy świadczeniem usług? Chodzi o sytuacje, w których na daną usługę składa się również m.in. udostępnienie ładowarki, zapewnienie przepływu energii elektrycznej o odpowiednich parametrach, niezbędne wsparcie techniczne itp. Powstaje pytanie, czy jest to usługa kompleksowa obejmująca wszystkie elementy, czy głównym przedmiotem transakcji jest dostawa energii elektrycznej (towaru). Rozstrzygnięcie z pewnością będzie precedensowe i czekają na nie również firmy w innych krajach, nie tylko w Polsce.Wiele państw wprowadza bowiem lub przymierza się do wprowadzenia obniżonej stawki VAT na ładowanie e-aut (ze względów środowiskowych). Wyrok TSUE określi więc zakres takiej preferencji oraz miejsce świadczenia usługi ładowania auta lub związanej z tym dostawy energii elektrycznej.

VAT od marży przy odsprzedaży noclegów TSUE wskutekpostanowienia NSA z 26 sierpnia 2021 r. (sygn. akt I FSK 329/18) Czy odsprzedaż usług hotelowych bez dodatkowych świadczeń podlega procedurze VAT marża? Chodzi o sytuacje, w których przedsiębiorca nie ma własnej bazy hotelowej, ale umożliwia rezerwacje noclegów w obiektach należących do innych podmiotów. W praktyce zajmuje się wyłącznie zakupem usług noclegowych i ich późniejszą odsprzedażą. Spór sprowadza się do tego, czy taki przedsiębiorca może rozliczać się według procedury VAT marża, właściwej dla usług turystycznych. Jeżeli TSUE uzna, że odsprzedaż noclegów można opodatkować według systemu VAT marża, to przedsiębiorcy, którzy się tym zajmują, będą płacić podatek tylko od swojej marży. To oznacza zarazem, że nie będą odliczać podatku naliczonego.Jeśli odpowiedź TSUE będzie negatywna, to będą oni rozliczać VAT na zasadach ogólnych.

Czy pozorność transakcji zawsze wyklucza odliczenie VAT TSUE wskutekpostanowienia NSA z 23 listopada 2021 r. (sygn. akt I FSK 2310/19) Chodzi o skutki pozornego nabycia. Fiskus odmawia w takich sytuacjach prawa do odliczenia, powołując się na art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c ustawy o VAT. Przepis ten wyklucza możliwość potrącenia podatku z faktur dokumentujących czynności sprzeczne z ustawą, których celem jest obejście jej przepisów, bądź dokonane wyłącznie pozornie. NSA chce jednak wiedzieć, czy wykluczenie na tej podstawie prawa do odliczenia jest zgodne z prawem unijnym, niezależnie od tego, czy zamierzonym i zasadniczym skutkiem zakwestionowanej transakcji było uzyskanie niedozwolonej korzyści podatkowej. Wyrok TSUE będzie mieć kluczowe znaczenie w sprawach, w których podatnicy pozorują określone działania – nabycie towarów lub usług.

VAT od dotacji samorządowych TSUE (C-612/21) wskutek postanowienia NSA z 16 kwietnia 2021 r. (sygn. akt I FSK 1645/20) i NSA wskutekpostanowienia tego sądu z 26 listopada 2020 r. (sygn. akt I FSK 1454/18) Czy gmina (organ władzy publicznej), która wykonuje i montuje systemy OZE na nieruchomościach mieszkańców, a następnie przenosi na właścicieli nieruchomości własność tych systemów, działa w charakterze podatnika VAT? I czy otrzymana przez gminę dotacja ze środków UE na montaż systemów odnawialnych źródeł energii w budynkach należących do mieszkańców wchodzi do podstawy opodatkowania VAT?W tej sprawie wypowiedziała się już rzecznik generalna TSUE. Jej zdaniem istnieją wątpliwości co do tego, czy gmina prowadzi w takiej sytuacji działalność gospodarczą, a więc czy może być uznana za podatnika VAT. Wyrok TSUE rozstrzygnie kwestie rozliczania VAT od projektów dotyczących dofinansowania m.in. paneli fotowoltaicznych i wymiany systemów ogrzewania. Przesądzi też o kierunku rozstrzygnięcia tej kwestii przez NSA w uchwale. Oba orzeczenia będą miały istotne znaczenie dla finansów gmin i ich rozliczeń VAT.