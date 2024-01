Kandydaci na oficerów będą się mogli kształcić w centrach szkolenia, ponadto zostanie określony tryb przenoszenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej (na ich wniosek) do innej uczelni wojskowej. Takie m.in. rozwiązania ma wprowadzić nowe rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.