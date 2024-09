Choroby zwierząt, takie jak afrykański pomór świń (ASF), pomór małych przeżuwaczy (PPR) czy wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) i) przynoszą dewastujące skutki nie tylko dla produkcji rolnej i bezpieczeństwa żywnościowego świata, ale także dla światowej gospodarki.

Reklama

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization - FAO) szacuje, że roczne straty wynikające z chorób zwierzęcych sięgają 300 mld dol., a same choroby niszczą ok. 20 proc. produkcji zwierzęcej.

„Produktywność i odporność systemów hodowlanych na całym świecie są zagrożone przez choroby zakaźne, nowe patogeny, obciążenia chorobami endemicznymi i zmiany klimatyczne” – powiedziała Beth Crawford, główna naukowiec FAO w trakcie trwającej właśnie w Rzymie międzynarodowej konferencji dotyczącej zdrowia zwierząt i zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób.

Reklama

Polskie stada dotyka ASF

Jednym z największych zagrożeń epidemiologicznych dla polskich rolników przez lata był – i nadal pozostaje – afrykański pomór świń. Wirus ASF (African swine fever) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych i dzików, która powoduje duże spadki w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. Na szczęście ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF.

W 2022 r. i 2023 r. odnotowano znaczny spadek wykrytych ognisk tej choroby, co było pozytywnym sygnałem dla polskich rolników. Co więcej, w pierwszych pięciu miesiącach 2024 r. nie wykryto ani jednego nowego ogniska choroby.

Pierwszy tegorocznych przypadek ASF stwierdzono dopiero w czerwcu (na małym 10-sztukowym stadzie). Niestety, kolejne miesiące przyniosły gwałtowny wzrost liczby rejestrowanych przypadku.

Rekordowe ognisko ASF w Polsce

W 2. połowie września Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu 44. w tym roku ogniska ASF na terenie Polski. Pomór został stwierdzony w gospodarstwie w woj. zachodniopomorskim, a liczebność zainfekowanego stada wyniosła rekordowe 10,3 tys. sztuk.

To zdecydowanie największe ognisko ASF wykryte w tym roku – wcześniejszy rekord z poprzednich 43 tegorocznych przypadków wynosił 2,9 tys. sztuk świń.

W całym 2023 r. stwierdzono 30 ognisk (rekordowe stado – 2,1 tys. sztuk), w 2022 r. 14 ognisk (rekord – 2,0 tys.), a w 2021 r. aż 124 ogniska (rekord - 16,6 tys.)