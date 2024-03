Ukraińskie Stowarzyszenie Zbożowe prognozuje, że zbiory zbóż w Ukrainie w 2024 r. spadną do 76,1 mln t, z 82,6 mln t rok temu. To ważna informacja dla polskich producentów?

Ukraina jest jednym z największych na świecie eksporterów zbóż, stanowi bardzo ważny element całej globalnej układanki w łańcuchu żywności, więc oczywiście to istotny sygnał.

Natomiast do tych prognoz należy podchodzić z dużą ostrożnością, bo one dotyczą sezonu 2024, który dopiero się zaczyna. W maju 2023 r. Międzynarodowa Rada Zbożowa prognozowała, że ukraińska produkcja zbóż w ubiegłym roku spadnie o ponad 20 proc., a okazało się, że jednak nastąpił 7-proc. wzrost. To pokazuje, jak duży może być rozstrzał między prognozą a finalnym wynikiem.

