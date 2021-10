"W sytuacji trwale i istotnie podwyższonej inflacji, przy silnym wzroście gospodarczym, mając jednak na uwadze kontekst pandemii, polityka pieniężna w Polsce pilnie potrzebuje ostrożnej normalizacji (sygnalna podwyżka stopy procentowej o 15 pb)" - napisał Hardt na swoim profilu na Twitterze.

Dodał, że "czas na sygnalną podwyżkę st. proc. mija"

"Jeśli nie zostanie ona wkrótce dokonana, to - biorąc pod uwagę rosnącą inflację i dobrą sytuację gosp., zmiany w otoczeniu zewn. i spodziewany wzrost ekspansji fiskalnej, reakcja Rady w przyszłości będzie musiała być bardziej wyraźna" - wskazał członek RPP.

Dziś Główny Urząd Statystyczny (GUS) według szybkiego szacunku danych podał, że inflacja konsumencka wyniosła 5,8% w ujęciu rocznym we wrześniu 2021 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,6% we wrześniu.