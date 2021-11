Reklama

"Komitet dąży do osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2% w dłuższym okresie. Ponieważ inflacja wciąż utrzymuje się poniżej tego długoterminowego celu, Komitet będzie dążył do osiągnięcia inflacji umiarkowanie powyżej 2% przez pewien czas, tak aby inflacja wynosiła średnio 2% w pewnym okresie oraz aby długoterminowe oczekiwania inflacyjne były mocno zakotwiczone na poziomie 2%. Komitet spodziewa się utrzymać akomodacyjne nastawienie polityki pieniężnej do czasu osiągnięcia tych rezultatów. Komitet zdecydował się utrzymać docelowy przedział stopy funduszy federalnych na poziomie 0 do 0,25% i oczekuje, że będzie to właściwe do czasu, gdy warunki na rynku pracy osiągną poziom zgodny z ocenami Komitetu dotyczącymi maksymalnego zatrudnienia, a inflacja wzrośnie do 2% i przez pewien czas będzie się utrzymywać na poziomie umiarkowanie przekraczającym 2%" - czytamy w komunikacie.

"W świetle znacznego postępu, jaki gospodarka poczyniła w kierunku realizacji celów Komitetu od grudnia ubiegłego roku, Komitet postanowił rozpocząć zmniejszanie miesięcznego tempa zakupów aktywów netto o 10 mld USD w przypadku skarbowych papierów wartościowych i 5 mld USD w przypadku papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką. Począwszy od późniejszej części bieżącego miesiąca, Komitet będzie zwiększał swoje zasoby skarbowych papierów wartościowych o co najmniej 70 mld USD miesięcznie, a papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką o co najmniej 35 mld USD miesięcznie. Począwszy od grudnia, Komitet zwiększy swoje zasoby skarbowych papierów wartościowych o co najmniej 60 mld USD miesięcznie, a papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką o co najmniej 30 mld USD miesięcznie" - czytamy dalej.

W grudniu ub. roku Komitet stwierdził, że będzie nadal zwiększał swoje zasoby skarbowych papierów wartościowych o co najmniej 80 mld USD miesięcznie oraz papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką o co najmniej 40 mld USD miesięcznie do czasu osiągnięcia znacznego postępu w realizacji celów dotyczących maksymalnego zatrudnienia i stabilności cen.

"Komitet ocenia, że podobne ograniczenia tempa zakupów aktywów netto będą prawdopodobnie właściwe w każdym miesiącu, ale jest przygotowany do dostosowania tempa zakupów, jeśli będzie to uzasadnione zmianami w perspektywach gospodarczych. Trwające zakupy i utrzymywanie papierów wartościowych przez Rezerwę Federalną będą nadal sprzyjać sprawnemu funkcjonowaniu rynku i akomodacyjnym warunkom finansowym, wspierając w ten sposób przepływ kredytów do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw" - napisano także w komunikacie.

