S&P Global Ratings spodziewa się, że stopa referencyjna w Polsce wzrośnie do 2 proc. na koniec 2022 r. (wobec 1,25 proc. obecnie) i będzie rosła dalej - do 2,25 proc. na koniec 2023 r. i do 2,5 proc. na koniec 2024 r., wynika z raportu agencji pt. "Economic Outlook Emerging Markets Q1 2022: Recovery Isn't Yet Complete While COVID-19 And Inflation Risks Remain Front And Center".

Według agencji, średnioroczna inflacja CPI wyniesie 5 proc. w tym roku (wobec 3,7 proc. w ub.r.), po czym przyspieszy do 5,1 proc. w 2022 r. W kolejnych latach będzie niższa i wyniesie 2,9 proc. w 2023 r. i 2,5 proc. w 2024 r.

Główny analityk S&P na CEE/CIS, Sovereign Ratings S&P Global Ratings Karen Vartapetov mówił wczoraj, że bazowym scenariuszem agencji pozostaje, że władze monetarne będą kontynuować normalizację polityki w najbliższych miesiącach i S&P spodziewa się kolejnych podwyżek stóp procentowych w tym i w przyszłym roku.