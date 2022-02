RPP oceniła, że ograniczająco na inflację w 2022 r. wpłynie obniżenie części stawek podatkowych w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej, a także wskazała na znaczenie kanału kursowego w mechanizmie transmisji monetarnej.

"Większość członków Rady oceniła, że - dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie - należy ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Zdaniem członków Rady, podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych. Niektórzy członkowie Rady wyrażali opinię, że ponowna podwyżka stóp procentowych - przekładając się na dalszy wzrost kosztów obsługi kredytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw - stwarza ryzyko negatywnego wpływu tego czynnika na koniunkturę gospodarczą" - czytamy w "minutes".

Na posiedzeniu odrzucono wniosek o podwyższenie podstawowej stopy rezerwy obowiązkowej z 2% do 3,5% oraz wniosek o zmianę oprocentowania środków utrzymywanych w formie rezerwy obowiązkowej z poziomu stopy referencyjnej NBP do poziomu stopy depozytowej NBP.

Rada w swej ocenie podtrzymała, że "skala łącznego zacieśnienia monetarnego niezbędnego dla realizacji powyższych celów będzie uwzględniała napływające informacje dotyczące perspektyw inflacji oraz wzrostu gospodarczego, w tym perspektyw sytuacji na rynku pracy".

"Niektórzy członkowie Rady wyrażali przy tym opinię, że utrzymująca się znacząca niepewność jest nadal istotnym uwarunkowaniem decyzji dotyczących polityki pieniężnej" - podał bank centralny.

4 stcznia br. RPP podwyższyła stopy procentowe o 50 pb, w tym podstawową stopę referencyjną do 2,25%. Następnie 8 lutego br. Rada ponownie podwyższyła stopy procentowe o 50 pb, w tym stopę referencyjną do 2,75% z 2,25%, a także podwyższyła stopę rezerwy obowiązkowej do 3,5% z 2%.

