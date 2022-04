"Dzisiejsza publikacja stanowi dodatkową presję na zacieśnienie polityki NBP. Oczekujemy, że RPP podwyższy stopę procentową o 75 pb do poziomu +4,25% na posiedzeniu w przyszłym tygodniu (konsensus: +50 pb). Chociaż złoty odrobił część strat, jakie poniósł na początku wojny rosyjsko-ukraińskiej, a intensywność presji na ceny surowców zmniejszyła się w ostatnim czasie, inflacja jest daleka od opanowania i oczekujemy, że silna dynamika inflacji utrzyma się w nadchodzącym kwartale. W tym kontekście oczekujemy, że NBP podniesie stopy do poziomu co najmniej +5,5%" - czytamy w komentarzu banku.

Analitycy GS wskazują, że inflacja utrzyma się w przyszłości na wysokich poziomach.

"Dzisiejszy wzrost inflacji nastąpił po gwałtownym wzroście cen towarów i deprecjacji złotego w lutym i marcu. Chociaż oba te czynniki w ostatnim czasie uległy złagodzeniu, to jednak nadal przyczyniają się do i tak już trudnej sytuacji inflacyjnej w Polsce. Oczekujemy, że silna inflacja utrzyma się w przyszłości" - czytamy dalej.

Jak podał dziś Główny Urząd Statystyczny (GUS) inflacja konsumencka wyniosła 10,9% w ujęciu rocznym w marcu 2022 r., według szybkiego szacunku danych. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,2% w marcu. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 9,2% r/r, nośników energii - wzrosły o 23,9% r/r, paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 33,5% r/r. W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 2,2% m/m, nośników energii wzrosły o 4,4%, natomiast paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 28% m/m.