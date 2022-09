"Nie ma dzisiaj wątpliwości, że stopy w Polsce trzeba podnosić. Czy trzeba je podnosić na najbliższym posiedzeniu - to jest zupełnie inna kwestia, ale nie ma wątpliwości, że stopy trzeba dzisiaj podnosić, że są zdecydowanie za niskie i że trwanie przy podnoszeniu ich o 0,25 pkt na kolejnych posiedzeniach nie byłoby rozsądną strategią" - powiedziała Tyrowicz w podcaście "Subiektywnie o finansach".

"Mówimy o tym, żeby podnosić stopę procentową o 2-3, potencjalnie 4 pkt proc. maksymalnie, na dzisiaj, przy dzisiejszych danych, po ocenie, na ile skuteczne były wcześniejsze podwyżki" - dodała.

Członek Rady wskazała, że w sensie geopolitycznym mamy obecnie bardzo dużo niepewności.

"A to oznacza, że o ile mielibyśmy do czynienia tylko z tymi standardowymi wskaźnikami naszej gospodarki, a gdzie indziej byłby spokój i porządek, to byłoby bardzo jasne, co należy zrobić - o tyle w warunkach tych bardzo dużych niepokojów, pożądane może być bardziej radykalne podejście do podnoszenia stóp procentowych" - powiedziała Tyrowicz.

Do tego istotną rolę odgrywa ekspansywna polityka fiskalna, która osłabia efekty działania polityki pieniężnej, dodała.

"Biorąc to pod uwagę, polityka pieniężna musi być jeszcze bardziej restrykcyjna, niż byłaby w takich normalnych warunkach - stopy będą musiały być wyższe i będą musiały pozostać na tym wyższym poziomie przez dłuższy czas, żeby osiągnąć ten sam cel" - stwierdziła nowa członek RPP.

7 września br. Senat powołał Joannę Tyrowicz jako swoją przedstawicielkę do RPP.

Po 11 dotychczasowych podwyżkach główna stopa referencyjna wynosi 6,75%. Inflacja konsumencka wyniosła w sierpniu 16,1% r/r.

Podczas wrześniowej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński mówił, że - sądząc po wypowiedziach większości członków Rady - na posiedzeniu w październiku będzie rozważała brak podwyżki albo podwyższenie stóp procentowych o 25 pb. Ocenił również, że Rada formalnie nie zakończyła cyklu podwyżek i kolejne decyzje będą zależały od napływających danych.