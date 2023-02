Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w obecnych warunkach makroekonomicznych nie obniży stóp procentowych na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy, oceniają analitycy Goldman Sachs. Zdaniem banku, odczyt inflacji CPI w styczniu 17,2% r/r i rewizja koszyka inflacyjnego przez GUS w połowie marca nie wpłyną znacząco na perspektywy polityki pieniężnej.

"Prezes NBP Adam Glapiński podczas swojej ostatniej konferencji prasowej zaznaczył, że NBP nie musi kończyć cyklu podwyżek stóp, ale pozostawia otwartą możliwość, że inflacja może spaść na tyle, by otworzyć drzwi do obniżek stóp pod koniec roku. Mamy bardziej jastrzębie spojrzenie na dynamikę inflacji w Polsce i nie spodziewamy się, by krajowe warunki gospodarcze pozostawiały wiele miejsca na obniżki stóp w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Uważamy również, że relatywnie bardziej gołębie nastawienie NBP będzie stanowiło wyzwanie, gdyż w tym roku złoty będzie wyraźnie słabszy od korony i forinta" - czytamy w komentarzu Goldman Sachs do danych o inflacji CPI w styczniu.

