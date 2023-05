Prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych w tym roku jest coraz większe, uważa członkini Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Gabriela Masłowska. Według niej, na moment przyspieszenia pierwszych obniżek wpływa umocnienie się złotego.

"Przewidywany, dalszy, dość wysoce prawdopodobny spadek presji inflacyjnej otwiera drogę do podejmowania coraz bardziej intensywnych rozważań o potrzebie redukcji stóp procentowych. Generalnie rzecz biorąc sądzę, że prawdopodobieństwo rozpoczęcia w tym roku fazy obniżek stóp procentowych w Polsce staje się coraz większe. Warto zwrócić uwagę na to, że trwające od połowy października 2022 roku umocnienie złotego, zarówno w stosunku do dolara amerykańskiego, jak również w stosunku do euro prowadzi do skutków antyinflacyjnych. Dzięki temu moment, w którym nastąpi 'pierwsza obniżka' pojawi się zapewne wcześniej, niż gdyby kurs złotego w okresie ostatnich kilku miesięcy słabł" - napisała Masłowska w artykule dla Radia Maryja.

Inflacja konsumencka CPI obniży się w kierunku jednocyfrowym?

Członki Rady przewiduje, że inflacja konsumencka CPI obniży się w kierunku jednocyfrowym - poniżej 10 proc. na koniec br. "W konsekwencji w kolejnych miesiącach można spodziewać się dalszego spadku inflacji konsumpcyjnej, która pod koniec tego roku powinna spaść do poziomu niższego od 10 proc." - napisała Masłowska.

W jej ocenie, "istotny wpływ na przebieg zjawisk inflacyjnych w naszym kraju ma kształtowanie się cen surowców". "Komentując stan polityki budżetowej, warto ponadto zauważyć, że jest ona prowadzona zarówno w sposób pro-rozwojowy, jak również konserwatywny" - podsumowała członkini Rady.

RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. do września 2022 r. (z poziomu 0,1 proc. do 6,75 proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej). W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.