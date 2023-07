Rozpoczęcie dyskusji o obniżkach stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) możliwe jest po wakacjach, oceniła członkini Rady Iwona Duda. Według niej, warunkiem zmiany polityki pieniężnej w kierunku akomodacyjnym jest przekonanie RPP o utrzymywaniu się trwałego trendu spadkowego inflacji w dłuższym horyzoncie.

"W mojej ocenie, jeżeli będą sprzyjające warunki, czyli jeżeli zobaczymy spadek inflacji w szybkim tempie, jeżeli będzie to trwały trend spadkowy w dłuższym horyzoncie, to RPP będzie miała argumenty, żeby z rozwagą podjąć dyskusję na temat obniżek stóp procentowych, być może nawet już po wakacjach. Oczywiście, muszę tutaj dokonać zastrzeżenia - tak jak czynią to przedstawiciele większości banków centralnych na świecie w obecnych czasach dużej niepewności gospodarczej i geopolitycznej - że wszystko zależy od napływających danych i informacji" - powiedziała Duda w rozmowie z Business Insider Polska.

Reklama

Czynnikiem ryzyka dla ścieżki inflacji pozostaje wzrost płac

Wskazała, że czynnikiem ryzyka dla ścieżki inflacji pozostaje wzrost płac. "Z ankiet wynika, że mniej jest przedsiębiorców skłonnych podnosić wynagrodzenia. Choć niewątpliwie jest to czynnik ryzyka, który trzeba brać pod uwagę. Warto może w tym momencie zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny czynnik. Dekompozycja deflatora PKB (indeks pokazujący zmiany poziomu cen - red.) wskazuje, że w reakcji na szoki podażowe firmy w niektórych branżach podnosiły ceny szybciej, niż wynikałoby to z tempa wzrostu kosztów. Wydaje się, że firmy w takiej sytuacji mogłyby mieć jeszcze pewien bufor do równoważenia kwestii płacowej" - wyjaśniła Duda.

Reklama

Duda oceniła, że od II poł. 2023 r. aktywność gospodarcza lekko ożywi się i wzrost PKB będzie umiarkowany "Zgodnie z prognozami, od drugiej połowy 2023 powinno nastąpić lekkie ożywienie w gospodarce, choć wzrost będzie nadal umiarkowany. Ważne jest, że polska gospodarka prawdopodobnie uniknie recesji. W mojej ocenie realizuje się scenariusz miękkiego lądowania, z niewielkim, ale jednak wzrostem PKB" - podsumowała Duda.

RPP nie dyskutowała na lipcowym posiedzeniu o rozpoczęciu cyklu obniżek stóp procentowych

W ub. tygodniu członkini Rady informowała, że aby nastąpiły obniżki stóp procentowych "musi zaistnieć wiele warunków koniecznych, by Rada podjęła taką decyzję".

Jak informował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński, RPP nie dyskutowała na lipcowym posiedzeniu o rozpoczęciu cyklu obniżek stóp procentowych. Prezes NBP ocenił, że obniżka stóp procentowych w skali "typu 0,25 pkt proc." jest możliwa na następnym decyzyjnym posiedzeniu RPP we wrześniu, przy założeniu jednocyfrowej inflacji i 90-procentowej pewności jej dalszego spadku.

W sierpniu br. RPP odbędzie jednodniowe, niedecyzyjne posiedzenie. Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) inflacja konsumencka wyniosła 11,5 proc. w ujęciu rocznym w czerwcu 2023 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się w czerwcu.