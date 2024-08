Stopy procentowe. Jest decyzja Banku Anglii

Bank Anglii (BoE) obniżył główną stopę procentową z 5,25 do 5,0 proc. To pierwsza obniżka stóp procentowych od marca 2020 roku. Bank wyraźnie podniósł też prognozę wzrostu gospodarczego Wielkiej Brytanii na ten rok – z 0,5 do 1,5 proc.