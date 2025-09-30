Inflacja we wrześniu 2025

Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek w szybkim szacunku, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2025 r. wzrosły rdr o 2,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem nie zmieniły się.

„Dzisiejsze dane rzeczywiście potwierdziły wyhamowanie skali spadku cen paliw (do -4,9 proc. r/r z -7,7 proc. r/r), jednak efekt ten został skompensowany przez ceny żywności, które spadły o 0,5 proc. w porównaniu do sierpnia. Wyhamowanie rocznego tempa wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych do 4,2 proc. r/r z 4,9 proc. r/r w sierpniu, pozwoliło uniknąć spodziewanego wzrostu inflacji we wrześniu” - podkreślili analitycy ING.

Oszacowali jednocześnie, że inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii obniżyła się do ok. 3,1 proc. r/r z 3 proc. r/r w sierpniu.

Co zrobi Rada Polityki Pieniężnej?

Zdaniem przedstawicieli ING stabilizacja inflacji może być dla Rady Polityki Pieniężnej kolejnym argumentem za złagodzeniem polityki pieniężnej. „Zwłaszcza, że spodziewamy się, że kolejne miesiące przyniosą dalszy spadek inflacji (na koniec roku do ok. 2,6 proc. r/r)” - dodali.

„Rada utrzymuje jednak ostrożne nastawienie i spodziewamy się, że dokona kolejnej obniżki stóp procentowych dopiero w listopadzie, po zapoznaniu się z najnowszą projekcją inflacyjną, która powinna przekonać decydentów o trwałym spadku inflacji w okolice celu w średnim terminie” - ocenili analitycy. Nie wykluczyli jednak ewentualnego cięcia stóp na przyszłotygodniowym posiedzeniu RPP.

Analitycy banku dodali, że widzą „przestrzeń do kolejnych obniżek stóp procentowych, także w 2026.". „Spodziewamy się, że w przyszłym roku RPP dokona kolejnych dwóch cięć stóp po 25pb każda, a na koniec 2026 stopa referencyjna wyniesie 4 proc.” - poinformowali.