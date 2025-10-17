Nowelizacja Prawa Drogowego. Kaski dla dzieci i prawo jazdy kat. B już od 17 lat

Przyjęta w Sejmie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym wprowadza szereg istotnych zmian, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa.

Reklama

Nowe zasady dla młodych kierowców i kaski dla dzieci

Oto najważniejsze zmiany:

Osoby, które ukończyły 17 lat, będą mogły ubiegać się o prawo jazdy kategorii B.

Przez pierwsze sześć miesięcy od uzyskania uprawnień lub do ukończenia 18. roku życia, młody kierowca nie będzie mógł prowadzić samochodu sam . Wymagane będzie towarzystwo "pasażera-mentora". Musi to być doświadczony kierowca (mający co najmniej 25 lat i prawo jazdy kat. B od przynajmniej pięciu lat), który nie musi być rodzicem ani opiekunem prawnym.

. Wymagane będzie towarzystwo "pasażera-mentora". Musi to być doświadczony kierowca (mający co najmniej 25 lat i prawo jazdy kat. B od przynajmniej pięciu lat), który nie musi być rodzicem ani opiekunem prawnym. Wprowadzono obowiązek jazdy w kaskach dla dzieci do 16. roku życia. Dotyczy to jazdy rowerem (także jako pasażer), hulajnogą elektryczną lub innym urządzeniem transportu osobistego.

Podwyższono do 13 lat wiek dziecka, które może legalnie poruszać się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej.

Nowelizacja Prawa Drogowego: Ostrzejsze kary i punkty karne

Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na jednojezdniowej drodze dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym kierowca tymczasowo straci prawo jazdy na trzy miesiące. Przepis ten nie dotyczy autostrad i dróg ekspresowych. Osoba, która złamie zakaz i będzie prowadzić pojazd mimo zatrzymania uprawnień, straci je na stałe. O możliwość odzyskania uprawnień będzie mogła ubiegać się dopiero po pięciu latach. Zostaną zmienione zasady redukowania punktów karnych poprzez szkolenie. Nie będzie już możliwe usunięcie punktów karnych za najpoważniejsze naruszenia przepisów drogowych. Katalog naruszeń, za które redukcja punktów będzie nadal możliwa, zostanie określony w rozporządzeniu.