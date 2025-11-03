Obietnica kampanii prezydenckiej Nawrockiego

Prezydent zapowiedział w kampanii wyborczej „sprawiedliwą waloryzację emerytur” – tak, aby najniższe świadczenia rosły o co najmniej 150 zł.

Podpisanie projektu ustawy „Godna emerytura”

W poniedziałek w Sochaczewie Nawrocki podpisał projekt ustawy „godna emerytura”, który zostanie złożony w Sejmie.

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS waloryzacja opiera się na średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, który w 2024 r. wyniósł 103,6 proc., oraz realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia, który osiągnął 9,5 proc.

Wysokość minimalnej emerytury w Polsce

Obecnie minimalna emerytura w Polsce wynosi 1878,91 zł brutto.