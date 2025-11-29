Wigilia 2025: całkowity zakaz handlu i dzień wolny

Od 1 lutego 2025 roku w Polsce wprowadzona została nowelizacja przepisów, która po raz pierwszy ustanawia 24 grudnia, czyli Wigilię, dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników, w tym również dla osób zatrudnionych w placówkach handlowych. Dotychczas, zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, Wigilia była dniem roboczym do godziny 14:00.

Niedziele handlowe w grudniu 2025

Aby zrekompensować ograniczenie handlu w Wigilię i ułatwić przedświąteczne zakupy, trzy kolejne niedziele bezpośrednio poprzedzające Boże Narodzenie 2025 roku będą niedzielami handlowymi. Będą to: 7 grudnia, 14 grudnia, 21 grudnia. Nowela wprowadza również zasadę, że w grudniu pracownik handlu może być zatrudniony maksymalnie przez dwie niedziele.

Historia i zakres ograniczeń handlu

Ogólny zakaz handlu w niedziele obowiązuje w Polsce od 1 marca 2018 roku. Od 2020 roku handel jest dozwolony jedynie w siedem niedziel w roku – są to ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, niedziela przed Wielkanocą oraz, po nowelizacji, wspomniane trzy niedziele przed Bożym Narodzeniem. Przepisy przewidują katalog 32 wyłączeń od zakazu handlu. Nie obejmuje on m.in.: placówek, w których przychody z działalności pocztowej stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży; cukierni i lodziarni; stacji paliw; kwiaciarni; sklepów z prasą oraz kawiarni.

Kary za złamanie zakazu handlu

Za nieprzestrzeganie zakazu handlu w niedziele grozi kara finansowa w wysokości od 1000 zł do 100 000 zł. W przypadku notorycznego (uporczywego) łamania przepisów może zostać orzeczona kara ograniczenia wolności.