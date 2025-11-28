Zakaz nagrzewania auta przed jazdą – co na ten temat mówią przepisy?
Sytuacje, w których praca silnika na postoju stanowi wykroczenie, określa Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 60 § 2 pkt 3 zabrania kierującemu:
- oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu,
- używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin lub hałasem,
- pozostawiania włączonego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym (z wyjątkiem pojazdów wykonujących czynności na drodze).
Nie oznacza to jednak bezwzględnego zakazu pracy silnika na postoju w każdej sytuacji. Jeżeli pojazd stoi poza terenem zabudowanym, kierowca nie oddala się od niego, a silnik nie powoduje nadmiernej emisji spalin ani hałasu, wówczas nie dochodzi do naruszenia przepisów. W praktyce jednak większość przypadków nagrzewania auta ma miejsce na parkingach i ulicach w obszarze zabudowanym, co jest zabronione.
Zasada ta obowiązuje również latem – nie wolno chłodzić samochodu klimatyzacją przy pracującym silniku, jeśli jedynym powodem jego uruchomienia jest wygoda kierowcy.
Jak długo kierowca może pozostawić silnik pracujący na postoju?
Czas pracy silnika wynika wprost z definicji postoju. Przepisy określają, że postój to unieruchomienie pojazdu trwające dłużej niż minutę i niewynikające z warunków ruchu drogowego. Oznacza to, że po upływie jednej minuty należy silnik wyłączyć.
Ustawodawca dąży w ten sposób do ograniczenia hałasu i emisji spalin. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której kilkanaście lub kilkadziesiąt aut jednocześnie pracuje zimowym rankiem na osiedlowym parkingu – hałas i zanieczyszczenie powietrza w takiej sytuacji byłyby znaczne.
Kary za silnik pracujący na postoju. Ile grozi kierowcy?
W przypadku zgłoszenia takiego zachowania policji lub straży miejskiej kierowca musi liczyć się z mandatem. Za to wykroczenie grozi kara do 300 zł. Warto więc pamiętać o obowiązujących przepisach, aby uniknąć niepotrzebnych konsekwencji.
Obowiązek dokładnego odśnieżenia samochodu
Zimą należy zadbać nie tylko o przestrzeganie przepisów dotyczących pracy silnika, lecz także o prawidłowe przygotowanie pojazdu do jazdy. Samochód musi zapewniać kierowcy dostateczne pole widzenia i nie może stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Oznacza to obowiązek całkowitego usunięcia śniegu i lodu:
- z szyb,
- z dachu,
- z maski,
- z reflektorów,
- z lusterek,
- z tablic rejestracyjnych.
Za nieczytelne tablice rejestracyjne grozi mandat do 500 zł, a za jazdę z zaśnieżonymi światłami – 300 zł. Najwyższa kara dotyczy jazdy z nieodśnieżonymi szybami, potocznie określanej jako „jazda na czołgistę” – w tym przypadku mandat może sięgnąć nawet 3000 zł.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2024 poz. 1251 ze zm.)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych (Dz.U. 2023 poz. 1256