Domański: Mamy wszystkie infrastrukturalne elementy

- Uważamy, że nie ma lepszego miejsca do tego, aby zlokalizować siedzibę Urzędu UE ds. Celnych (EUCA) niż Warszawa. Przyczyny są oczywiste: budujemy bezpieczeństwo wschodniej flanki - powiedział dziennikarzom w Brukseli Domański. - Mamy w Warszawie (siedzibę Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej - PAP) Frontex. Chcemy mieć agencję celną. One będą ze sobą doskonale współpracowały - dodał.

Reklama

- Mamy wszystkie infrastrukturalne elementy, które są bardzo ważne w tym procesie. Będziemy przekonywać naszych europejskich partnerów do tego, aby właśnie w Warszawie znalazła się siedziba tej agencji - podkreślił minister finansów.

Kandydatura Warszawy

Domański będzie w poniedziałek w Brukseli gospodarzem wydarzenia, podczas którego zostanie zaprezentowana kandydatura Warszawy jako siedziby nowej unijnej agencji. Wezmą w nim także udział m.in. szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Polska złożyła do Komisji Europejskiej wniosek o ustanowienie siedziby EUCA w Warszawie pod koniec listopada. Łącznie wnioski złożyło dziewięć państw. Poza Polską były to: Belgia (Liege), Hiszpania (Malaga), Francja (Lille), Chorwacja (Zagrzeb), Włochy (Rzym), Holandia (Haga), Portugalia (Porto) i Rumunia (Bukareszt).

Czym jest EUCA?

EUCA ma wspierać organy celne państw członkowskich w upraszczaniu procedur celnych dla przedsiębiorstw oraz w zapewnianiu efektywnego poboru ceł i podatków z budżetu UE i budżetów krajowych. Ma też przyczynić się do wzmocnienia ochrony unijnego rynku przed niebezpiecznymi lub nielegalnymi produktami.

Przyspieszenie prac nad reformą unijnego kodeksu celnego, na podstawie którego ma zostać powołany nowy urząd, było jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE w pierwszym półroczu br.

Z Brukseli Magdalena Cedro