35% Polaków nie spotkało się z próbami oszustwa przez SMS

Z badania wynika, że 35 proc. Polaków nigdy nie spotkało się z sytuacją, w której ktoś podszywał się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia pieniędzy. Pozostali natomiast doświadczyli różnych metod cyberprzestępczych – 29 proc. otrzymało SMS z podejrzanym linkiem, a 22 proc. zetknęło się z phishingiem, czyli e-mailem podszywającym się np. pod bank, firmę kurierską czy znajomego.

Reklama

Prawie co piąta osoba (18 proc.) odebrała telefon, w którym ktoś wcielał się w rolę zaufanego konsultanta czy członka rodziny. Tyle samo Polaków otrzymało spreparowaną wiadomość poprzez komunikator (np. Messenger), a 15 proc. trafiło na fałszywe strony internetowe. Reklama w sieci, która okazała się próbą oszustwa, dotknęła 13 proc. badanych, a 2 proc. wskazało na inne metody.

Kto najczęściej może stać się ofiarą oszustwa?

„Odsetek ankietowanych w wieku 18-49 lat, którzy nie doświadczyli próby oszustwa nie przekracza 30 proc. Wśród seniorów jest to natomiast prawie połowa (48 proc.). Może to być związane z tym, że nie wykorzystują oni technologii w tak wielu aspektach życia, jak młodsze pokolenia” – podkreślił, cytowany w informacji Marcin Szklarski z Santander Consumer Banku.

Wśród osób, które osobiście spotkały się z próbą oszustwa, 16 proc. przyznało, że rzeczywiście straciło z tego powodu pieniądze. W przypadku czterech na pięciu ankietowanych próby te zostały udaremnione.

Autorzy badania zwrócili uwagę, że 40 proc. uczestników badania, który spotkali się cyberoszustwem, nie podjęło żadnych dalszych działań. Ponad jedna czwarta Polaków (27 proc.) zgłosiła jednak podejrzaną sytuację w swoim banku, a 14 proc. poprosiło o pomoc policję. Do CERT-u, czyli zespołu w strukturach NASK – Państwowego Instytutu Badawczego, który ma na celu reagowanie na incydenty bezpieczeństwa, skierowało się 12 proc. ankietowanych. Z pozostałymi instytucjami skontaktowało się 8 proc., a 6 proc. podjęło inne działania.

Jak Polacy bronią się przed cyberoszustami?

Ankieta wykazała, że większość Polaków korzysta z różnych form ochrony przed cyberprzestępstwami. Prawie siedmiu na dziesięciu ankietowanych chroni się poprzez ignorowanie podejrzanych linków. Na drugim miejscu znalazły się programy antywirusowe oraz monitorowanie kont bankowych i historii transakcji – wskazało na nie po 46 proc. respondentów.

Dla niemal dwóch na pięciu Polaków (39 proc.) sposobem zabezpieczania się przed cyberoszustwami jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Z kolei 36 proc. sprawdza poprawność adresów stron internetowych, a 35 proc. regularnie aktualizuje oprogramowanie. Ponad jedna trzecia (34 proc.) używa bezpiecznych sieci Wi-Fi, a blisko trzech na dziesięciu respondentów (29 proc.) blokuje wyskakujące w przeglądarce reklamy i okienka.

Z kolei 26 proc. regularnie zmienia swoje hasła, prawie jedna czwarta (24 proc.) edukuje się na temat najnowszych zagrożeń i metod oszustw internetowych, a 14 proc. tworzy kopie zapasowe ważnych danych.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 11-21 sierpnia 2025 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków korzystających z Internetu. Próba n = 1000.