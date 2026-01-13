CEEB dotyczy wszystkich, którzy ogrzewają dom – nie tylko tych, którzy wymienili piec

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to ogólnopolski rejestr źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Spis działa od 2021 roku i każdy właściciel lub zarządca nieruchomości miał obowiązek zgłoszenia swojego źródła ciepła. To oznacza, że wpis do CEEB powinni mieć:

Reklama

właściciele domów jednorodzinnych,

jednorodzinnych, właściciele mieszkań z własnym ogrzewaniem,

z własnym ogrzewaniem, zarządcy kamienic i bloków ,

, osoby, które ogrzewają dom węglem, gazem, pelletem, olejem, prądem, pompą ciepła czy kominkiem.

Reklama

Nie ma znaczenia, czy piec jest nowy, czy ma kilkanaście lat. Jeśli ogrzewasz budynek i nie złożyłeś deklaracji, to musisz wiedzieć, że jesteś objęty obowiązkiem złożenia deklaracji CEEB.

Masz piec i nigdy go nie zgłosiłeś? Grożą ci kary

W ostatnich latach wiele osób uznało, że skoro nic nie zmieniali w ogrzewaniu, to „sprawa ich nie dotyczy”. To błąd. Brak wpisu do CEEB jest naruszeniem przepisów, niezależnie od tego, czy piec był montowany wczoraj, czy 20 lat temu. W praktyce oznacza to:

możliwość nałożenia grzywny - nawet 5 tys. zł,

problemy podczas kontroli straży miejskiej lub urzędników,

brak możliwości skorzystania z programów wsparcia wymiany źródła ciepła, np. "Czyste powietrze".

CEEB to dziś punkt wyjścia do wszystkich działań związanych z ogrzewaniem, kontrolami i dotacjami.

Bez CEEB nie ma dofinansowania, to coraz częstszy problem

Coraz więcej gmin i instytucji jasno komunikuje jedno - jeśli nie ma wpisu w CEEB, nie ma pieniędzy na wymianę pieca. Dotyczy to programów ogólnopolskich, lokalnych dopłat gminnych i innych rodzajów wsparcia przy modernizacji źródła ciepła.

Brak deklaracji w CEEB może sprawić, że nawet jeśli spełniasz inne warunki, wniosek o dofinasowanie zostanie odrzucony z powodów formalnych.

Coraz częściej urzędnicy w pierwszej kolejności sprawdzają, czy źródło ogrzewania jest zgłoszone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jeśli wpisu nie ma, sprawa może utknąć. Wniosek trafi do uzupełnienia, albo zostanie odrzucony już na etapie weryfikacji formalnej. Oczywiście zdarza się, że urzędnik zlituje się nad beneficjentem i wezwie go do złożenia deklaracji, zamiast od razu zamykać sprawę, to jednak dobra wola urzędu, a nie obowiązek. W praktyce oznacza to dodatkowe pisma, nerwy i opóźnienia, które mogą trwać tygodniami. Dlatego najlepiej mieć wpis do CEEB zrobiony jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Kontrole w sezonie grzewczym 2026 to nie teoria

W sezonie grzewczym kontrole są intensywniejsze, bo służby sprawdzają czym ogrzewane są budynki, czy są zgłoszone dane w CEEB i czy są aktualne.

Urzędnicy bardzo często kontrolują też na podstawie:

zgłoszeń sąsiedzkich,

widocznego dymu,

losowych adresów,

przy okazji innych spraw np. przeglądu kominiarskiego.

Jak sprawdzić, czy masz wpis w CEEB?

Jeśli nie masz pewności, czy kiedykolwiek składałeś deklarację:

sprawdź dokumenty z ostatnich lat,

skontaktuj się z urzędem gminy,

albo zaloguj się w bazie CEEB. Możesz to zrobić za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu, Mojego ID. Wypełnij deklarację (formularz A – dla budynków i lokali mieszkalnych, formularz B – dla budynków i lokali niemieszkalnych). Złóż deklarację, pobierz i wydrukuj .pdf.

Jeżeli wpisu nie ma, warto go złożyć jak najszybciej, zanim problem wyjdzie przy kontroli lub przy składaniu wniosku o dofinansowanie.

Jakie dane są potrzebne do wpisu w CEEB?

Dane potrzebne do wypełnienia wniosku do CEEB: