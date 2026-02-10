Andrzej Domański na czele Rady Przyszłości

- Na współpracę ze mną i ministrem Domańskim zdecydował się zbiór kapitalnych ludzi - w sprawie przyspieszenia, bo nasza przyszłość wymaga przyspieszenia jeśli chodzi o gospodarkę, biznes, naukę - elastyczność i nowoczesność jeśli chodzi o procedury, podejmowanie decyzji. (...) Wierzymy, że Polska może być najlepszym miejscem jeśli chodzi o gospodarkę, nowoczesne technologie, kreatywne myślenie - powiedział Tusk.

Reklama

Reklama

Premier poinformował, że „gospodarzem prac Rady Przyszłości” będzie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Szef rządu zapowiedział, że do Rady wejdą ludzie, którzy „zdobywali kosmos, potrafią produkować najbardziej cenione satelity, naukowcy, którzy wiedzą, jak naukę przetwarzać na biznes i na duże pieniądze”, którzy wiedzą, „jak projektować przyszłość, żeby Polska była liderem w wielu dziedzinach”.

Minister Domański zapowiada prezentację konkretnych rozwiązań

Wkrótce Rada Przyszłości przedstawi rozwiązania i narzędzia, dzięki którym polska gospodarka będzie się szybciej rozwijała - zapowiedział we wtorek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, podczas oficjalnego powołania Rady. Dodał, że kluczowe obszary rozwoju Polski to m.in. AI, dane i technologia kosmiczna.

- Polska to dziś 20. największa gospodarka świata. Będziemy uczestniczyć w pracach grupy G20, ale mamy oczywiście ambicje na więcej. Jestem absolutnie przekonany, że w ramach pracy grupy już wkrótce przedstawimy rozwiązania i narzędzia, dzięki którym polska gospodarka będzie rozwijała się jeszcze szybciej - powiedział Domański podczas konferencji prasowej w Warszawie, z udziałem premiera Donalda Tuska i członków Rady Przyszłości.

Minister finansów zaznaczył, że istotnym tematem dla rady jest suwerenność technologiczna. Dodał, że pierwsze posiedzenie już się odbyło.

Domański wskazał, że obszary, na których Polska będzie budowała swój wzrost gospodarczy w kolejnych latach i dekadach, to: sztuczna inteligencja, dane, technologie kosmiczne, technologie podwójnego zastosowania oraz biotechnologia.

Podczas konferencji głos zabrał również członek Rady, prezes ElevenLabs Mati Staniszewski. Podkreślił, że Rada Przyszłości jest pierwszą inicjatywą, która łączy świat biznesu i świat akademicki, a on i wszyscy członkowie są gotowi do działania.

Z kolei prezes ICEYE Rafał Modrzewski stwierdził, że w obliczu nadzwyczaj szybko zmieniającego się świata Rada powinna działać szybko i konkretnie, a sztuczna inteligencja czy technologie kosmiczne to „nowe silniki nowych gospodarek”.

Członkowie Rady Przyszłości