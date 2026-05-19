Ile kosztuje paliwo 19 maja 2026 r.? [benzyna, diesel, LPG – aktualne ceny paliw]

Na podstawie przepisów obowiązujących od końca marca, wprowadzonych w reakcji na wzrost cen paliw związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie, maksymalna cena paliw jest ustalana każdego dnia roboczego przez ministra energii według określonego algorytmu. Na dzień 19 maja 2026 r. wynoszą one:

benzyna 95 – 6,42 zł/l

benzyna 98 – 6,97 zł/l

olej napędowy – 6,85 zł/l

W przypadku LPG (nieobjętego rządowym pakietem „CPN”) średnia cena w Polsce na dzień 13 maja 2026 r. wynosi 3,72 zł/l.

Przed wprowadzeniem regulacji na niektórych stacjach ceny benzyny Pb95 zbliżały się do 8 zł/l, natomiast oleju napędowego nawet do 9 zł/l. Rządowa interwencja miała odciążyć kierowców, jednak powrót do niższych cen jest ściśle uzależniony od poprawy sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami maksymalna cena paliw wyliczana jest na podstawie średniej ceny hurtowej na rynku krajowym, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową (0,30 zł/l) oraz podatek VAT.

Cieśnina Ormuz pozostanie faktycznie zamknięta. Światowe zapasy ropy będą się kurczyć

Energy Information Administration (EIA) przyjęła w swojej prognozie, że cieśnina Ormuz pozostanie faktycznie zamknięta do końca maja, a ruch będzie stopniowo przywracany od czerwca. Agencja Reutera podała, że skłoniło to EIA do podniesienia prognoz cen paliw silnikowych w USA. Jak podaje serwis e-petrol.pl, według EIA średnia detaliczna cena benzyny w USA wyniesie w tym roku 3,88 USD za galon, czyli o około 18 centów więcej niż przewidywano w prognozie z kwietnia. Oceniono również, że ruch przez cieśninę Ormuz nie wróci do poziomu sprzed konfliktu do końca roku.

EIA wskazała, że w kwietniu wstrzymano wydobycie około 10,5 mln baryłek ropy dziennie w Iraku, Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie. Jednocześnie agencja prognozuje, że światowe zapasy ropy będą się w drugim kwartale kurczyć średnio o 8,5 mln baryłek dziennie. W ocenie EIA ceny ropy Brent w maju i czerwcu utrzymają się w pobliżu 106 USD za baryłkę. Prognozy te znalazły się w miesięcznym raporcie agencji dotyczącym krótkoterminowych perspektyw energetycznych. Aktualnie cena baryłki ropy wynosi 110,81 USD.

Koniec limitu cen na stacjach paliw w całej Polsce. Od kiedy należy się spodziewać podwyżek cen paliw?

Od samego uchwalenia pakietu, Rząd zakładał, że rozwiązania te mają charakter czasowy. Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki zmieniające przepisy dotyczące obniżonych stawek VAT weszło w życie we wtorek, 31 marca. Zgodnie z jego treścią obniżona do 8 proc. stawka VAT obowiązuje od 31 marca do 30 kwietnia.

Drugie rozporządzenie, dotyczące obniżenia stawek akcyzy na paliwa, weszło w życie 30 marca i pierwotnie obowiązywało do 15 kwietnia, lecz decyzją ministra zostało przedłużone do 30 kwietnia. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym minister finansów może czasowo (do 30 czerwca) obniżać stawki akcyzy w drodze rozporządzenia.

Z kolei ustawa opublikowana 28 marca wprowadziła mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw na stacjach. Limity mają obowiązywać przez okres stosowania obniżonego VAT, czyli do 30 kwietnia.

Wiadomo już, do kiedy będą obowiązywały obniżone ceny paliw w ramach pakietu „Ceny Paliw Niżej” (CPN)

Minister Finansów i Gospodarki może bezterminowo utrzymać niższą stawkę VAT, a obniżoną akcyzę – do 30 czerwca br., na mocy dalszych rozporządzeń. Jak wylicza Ministerstwo Energii, koszt dla budżetu obniżki VAT na paliwa to ok. 930 mln zł, a obniżka akcyzy to ok. 400 mln w przypadku wprowadzonej obniżki w okresie 30 marca-15 kwietnia. Nieco inne obliczenia przedstawiła Rada Fiskalna.

Podczas spotkania z dziennikarzami w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach minister finansów i gospodarki Andrzej Domański był pytany m.in. o to, czy „CPN” będzie kontynuowany po końcu kwietnia.

– Jestem przekonany, że w trakcie majówki „CPN” będzie obowiązywał - odpowiedział. Dodał, że „ministerstwo jest technicznie przygotowane” do przedłużenia programu. Dopytywany, co zrobi rząd, gdy konflikt na Bliskim Wschodzie będzie się przedłużał odparł, że sytuacja będzie na bieżąco analizowana.

Ostatecznie, 27.04.2026 r., Ministerstwo Finansów poinformowało o przedłużeniu niższego VAT-u i akcyzy w ramach pakietu paliwowego:

„W odpowiedzi na utrzymującą się niestabilną sytuację na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie, w ramach pakietu paliwowego wprowadzono w marcu br. obniżki stawek VAT i akcyzy na określone paliwa silnikowe, które obowiązują do końca kwietnia br.

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki stawka podatku VAT na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, która została obniżona z 23 proc. do 8 proc., będzie obowiązywała czasowo do 15 maja br.

Do 15 maja br. została również przedłużona czasowa obniżka stawek podatku akcyzowego na te same paliwa silnikowe.

Akcyza na paliwa została zmniejszona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską, czyli o 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego.”

Co po 15 maja? Jest decyzja rządu w sprawie cen paliw. Rozporządzenie już w Dzienniku Ustaw

Obowiązywanie obniżonych stawek podatku VAT i akcyzy na niektóre paliwa silnikowe zostało przedłużone do końca maja - wynika z rozporządzeń opublikowanych w środę w Dzienniku Ustaw. Ponownie zaznaczono, również czasowy charakter rozwiązań.

"Zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki stawka podatku VAT na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, która została obniżona z 23 proc do 8 proc., będzie obowiązywała czasowo do 31 maja 2026 r. Do 31 maja br. została również przedłużona czasowa obniżka stawek podatku akcyzowego na takie same paliwa silnikowe” - podało w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Przedłużenie pakietu CPN (Ceny Paliw Niżej) – niekorzystne dla budżetu państwa

O możliwych negatywnych konsekwencjach poinformowała Rada Fiskalna. Ewentualne przedłużenie rządowego pakietu „Ceny Paliw Niżej” (CPN) do końca roku oznaczałoby dalszy wzrost deficytu o 0,37 proc. PKB i prawdopodobnie konieczność nowelizacji budżetu – prognozuje Rada. W jej ocenie pakiet ten jest działaniem doraźnym, kosztownym i niewłaściwie ukierunkowanym.

„Obecnie za pewne można uznać koszty w wysokości ok. 1,25 mld zł (cały miesiąc niższego VAT i pół miesiąca niższej akcyzy). Każdy miesiąc obowiązywania zmian powoduje wzrost deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych o ok. 0,04 proc. PKB” – szacuje Rada Fiskalna. Rada ocenia, że funkcjonowanie rzadowego pakietu CPN jest fiskalnie ryzykowne:

„Funkcjonowanie CPN jest fiskalnie ryzykowne w kontekście należącego do najwyższych w Unii Europejskiej deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych – 7,2 proc. PKB w 2025 r. (wobec planowanego przez rząd w „Średniookresowym planie budżetowo-strukturalnym na lata 2025–2028” deficytu 5,5 proc. PKB)” – napisano.

„Wdrażanie kosztownej i nieodpowiednio ukierunkowanej interwencji, która nie usuwa źródeł szoku cenowego i może okazać się trudna do wycofania, nie spełnia oczekiwań wobec polityki budżetowej kraju objętego unijną procedurą nadmiernego deficytu. Zamiast wzmacniać odporność finansów publicznych w okresie podwyższonego ryzyka, działanie rządu prowadzi do dalszego uszczuplenia dochodów państwa bez gwarancji pozytywnego efektu gospodarczego” – dodano. W dokumencie wskazano również, że pakiet CPN jest działaniem niewłaściwie ukierunkowanym:

„Nie usuwa przyczyn wzrostu cen paliw, a zarazem zwiększa ryzyko dla stabilności finansów publicznych, osłabia przewidywalność polityki budżetowej i może okazać się bardzo trudny do wycofania. Zamiast wzmacniać odporność państwa na zewnętrzne wstrząsy, staje się kolejnym źródłem niepewności fiskalnej i regulacyjnej” – napisano.

Szefowa MFW: mrożenie cen paliw to "dolewanie oliwy do ognia"

Praktykę mrożenia cen paliw w warunkach ograniczonej podaży negatywnie oceniła również dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa. Jej zdaniem takie działania nie prowadzą do spadku popytu na paliwo mimo ostatnich szoków podażowych.

Georgiewa powiedziała, że ryzyko recesji zależy od trwałości szoku podażowego, skali uszkodzeń infrastruktury krytycznej w Zatoce Perskiej oraz wpływu sytuacji na inflację i decyzje banków centralnych. Zaznaczyła, że jeśli oczekiwania inflacyjne wzrosną, banki centralne mogą zostać zmuszone do zaostrzenia polityki pieniężnej.

Jak podała Interia, szefowa MFW oceniła, że jeśli ceny ropy zaczną normalizować się do końca roku, globalny wzrost gospodarczy może spaść do 2,5 proc., ale światowa gospodarka nie wejdzie w recesję. Dodała jednak, że utrzymanie cen ropy na poziomie 120–130 USD za baryłkę na początku 2027 roku mogłoby sprowadzić wzrost światowej gospodarki do około 2 proc., co technicznie oznaczałoby recesję.

Szefowa MFW podkreśliła również, że wsparcie publiczne powinno być kierowane do najbardziej potrzebujących, a nie mieć charakteru powszechnego. Według niej rządy nie powinny podejmować działań, które podtrzymują lub zwiększają popyt na surowce objęte szokiem podażowym.

Polacy boją się podwyżek i nie chcą powrotu do rynkowych cen paliw

Tak wynika z sondażu zleconego przez „Super Express”. Badanie Instytutu Badań Pollster pokazuje, że aż 80 proc. respondentów opowiada się za utrzymaniem urzędowych cen maksymalnych do końca 2026 roku. Przeciwnego zdania jest 20 proc. badanych (bez uwzględnienia osób niezdecydowanych).

Sondaż przeprowadzono w dniach 2-3 kwietnia na próbie 1011 dorosłych osób. Wyniki wskazują jednoznacznie: obawy przed wzrostem cen są silniejsze niż zaufanie do mechanizmów wolnorynkowych.

Źródła:

gov.pl, PAP, Super Express, e-petrol.pl, bankier.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2026 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dziennik Ustaw 2026 r. poz. 415)

Ustawa z dnia 27 marca 2026 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dziennik Ustaw 2026 r. poz. 414)