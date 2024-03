We wtorek przed komisją śledczą ds. afery wizowej zeznawał Maciej Kowalski, były radca ambasady RP w Dakarze, a obecnie konsul w Tunisie.

Rozpoczynając przesłuchanie, szef komisji Michał Szczerba poinformował o mailu z końca września 2022 r., który wysłał do ówczesnego wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka Lech Kołakowski (wówczas wiceminister rolnictwa). Przekazał w nim prośbę firmy Carmain sp. z o.o. o przyspieszenie wydania wiz dla 39 obywateli krajów afrykańskich oraz dla dwojga dzieci jednej z tych osób. Mail został przesłany do departamentu konsularnego MSZ, a potem do Macieja Kowalskiego.

W dalszej części posiedzenia Szczerba zrezygnował z zadawania świadkowi pytań. Zamiast tego oświadczył, że Maciej Kowalski odmówił wydania wiz dla 39 obywateli krajów afrykańskich. Dodał, że z maili, którymi dysponuje komisja, wynika, że po tej decyzji radcy Lech Kołakowski przyszedł do MSZ z „jakąś panią z firmy Carmain i oboje wyrazili niezadowolenie, że Afrykanom nie wydano wiz”.

Szczerba zaznaczył, że firma Carmain jest zarejestrowana w Warszawie pod wirtualnym adresem, tak jak kilkaset innych firm. Od 2012 r. nie składa sprawozdań do KRS, a w 2017 r. została wykreślona z rejestru VAT. "W odniesieniu do tej firmy minister Kołakowski wydzwania do konsula, wysyła oficjalne pismo, a Piotr Wawrzyk w tej sprawie interweniuje" - skomentował Szczerba.

Posłowie PiS, zasiadający w komisji, oponowali przeciwko wygłaszaniu przez Szczerbę oświadczenia w czasie przesłuchania świadka. Krzyczeli: "Gdzie jest pytanie do świadka?”, „Niech pan zrobi konferencję prasową".

Wiceszef komisji Daniel Milewski (PiS) zwrócił się do Szczerby, by w takim razie nie przerywał innym członkom komisji, kiedy oni również - zamiast zadawać pytania - wygłaszają komentarze.

Milewski dodał, że wkrótce upłynie pierwsze sto dni rządu Donalda Tuska. "Komisja ds. afery wizowej i rozliczenie rzekomych afer PiS były jednym z kluczowych zobowiązań KO, w którym wam pomagamy (...) Nie potraficie nawet tego zrobić w trakcie 100 dni rządu" - mówił Milewski. Szczerba odebrał mu głos.

W ramach tzw. "100 konkretów na pierwsze 100 dni" KO zapowiadała rozliczenie rządów PiS, w tym złożenie wniosków do niezależnej, odpolitycznionej prokuratury o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej m.in. Piotra Wawrzyka i jego współpracowników z MSZ za aferę wizową.