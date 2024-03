Szczerba wziął udział w odbywającej się w poniedziałek w Warszawie konferencji z okazji 25. rocznicy przystąpienia Polski do NATO pt.: „Zapewniając Bezpieczeństwo, Odpowiadając na Wyzwania”, zorganizowanej przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. Według Szczerby, jest to okazja do dyskusji o najważniejszych wyzwaniach stojących przed Sojuszem.

Poseł KO przedstawił pięć priorytetów, nad którymi pracuje w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

Jako najważniejszy z nich wymienił mobilizację Sojuszu do wspierania Ukrainy. „Musimy o tym mówić mocno, głośno, wyraźnie, że tylko zwycięstwo Ukrainy jest gwarantem bezpiecznej Europy. Ale to zwycięstwo może się ziścić tylko wtedy, kiedy będzie udzielana pomoc dyplomatyczna, gospodarcza, humanitarna, a przede wszystkim militarna” – powiedział Szczerba.

Jak zaznaczył, ważnym wyzwaniem jest również wzmacnianie polityki odstraszania i obrony NATO. W tym – co jest szczególnie ważne dla Polski – wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu. „Ostatnie lata pokazy ponad wszelką wątpliwość, że Rosja rozumie tylko język siły. USA są kluczowym gwarantem naszego bezpieczeństwa i aktywnie namawiamy naszych parterów w Waszyngtonie do zwiększonego zaangażowania w Europie” – podkreślił. Zauważył jednak, że równie ważna jest asertywna postawa państw europejskich i „mentalne przestawienie się z czasu pokoju na czas zagrożenia wojennego w jakim jesteśmy”.

Kolejnym priorytetem, na który wskazał Szczerba jest wzrost finansowania wydatków na obronność. „Musimy mieć świadomość, że ten wzrost to inwestycja i nasze parlamenty, społeczeństwa powinny tak traktować te środki. Poziom 2 proc. wydatków powinien być w krajach członkowskich NATO uznany za absolutne minimum w czasie, kiedy musimy szykować się do potencjalnej wojny. To jest również kwestia naszej odpowiedzialności i wypełnienia zobowiązań wobec USA” – podkreślił polityk.

„Ważnym priorytetem jest również kontynuowanie polityki otwartych drzwi. Dalsze rozszerzanie NATO i współpraca z państwami partnerskimi” – dodał Szczerba.

Szczerba zaznaczył, że oprócz tego „co jest dzisiejszą perspektywą musimy pamiętać o promowaniu wspólnych wartości, jako filaru bezpieczeństwa NATO”. „Bezpieczeństwo w dzisiejszym świecie to dobrze funkcjonujące i sprawne państwo, świadomi obywatele oraz cały system składający się na tzw. resilience – odporność społeczną i demokratyczną” – powiedział poseł KO. „Chcemy, aby w Kwaterze Głównej NATO powstało Centrum Odporności Demokratycznej” – poinformował.