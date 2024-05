W czasie piątkowej konferencji prasowej w Warszawie szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przedstawiła założenia projektu ustawy dotyczącego dodatkowych urlopów dla rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po narodzinach. Od początku był on konsultowany ze stroną społeczną.

Reklama

Rozwiązania dla rodziców najmniejszych z najmniejszych

"W projekcie ustawy przewidujemy rozwiązania dla rodziców najmniejszych z najmniejszych - tzw. ekstremalnie skrajnych wcześniaków czy ultrawcześniaków - dzieci, które urodziły się przed 28 tygodniem lub ważą mniej niż 1000 gram proponujemy tydzień za tydzień, czyli tydzień hospitalizacji to tydzień dodatkowego urlopu macierzyńskiego aż do 15 dodatkowych tygodni" - powiedziała szefowa MRPiPS.

Reklama

Poinformowała, że "dla wcześniaków nieekstremalnych taka sama zasada tydzień za tydzień będzie obowiązywała do ośmiu tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego". "Identyczne rozwiązania będą także obowiązywały rodziców dzieci, które urodziły się w terminie ale muszą pozostać w szpitalu dłużej niż standardowe 5 dni" - zaznaczyła Dziemianowicz-Bąk.

Wyjaśniła, że - zgodnie z założeniami projektu - wskazany urlop będzie przyznawany na wniosek i będzie on fakultatywny, czyli każdy rodzic będzie mógł z niego skorzystać, jeśli będzie chciał, ale nie będzie on przymusem. "To rodzice będą decydowali, czy z tego urlopu skorzysta mama czy ojciec" - zaznaczyła. "Natomiast nie będzie można go podzielić między rodzicami Będzie on również musiał zostać wykorzystany bezpośrednio po urlopie macierzyńskim i przed urlopem rodzicielskim" - powiedziała szefowa MRPiPS.

Urlop będzie także przysługiwał rodzicom przyspasabiającym dzieci

Dziemianowicz-Bąk przekazała, że "urlop będzie także przysługiwał rodzicom przyspasabiającym dzieci". Zapewniła, że rząd znajdzie środki na projekt. "Wczoraj rozmawiałam z ministrem finansów. Powiedział, że nie widzi żadnych problemów, żeby projekt został sfinansowany" - powiedziała.

Prace nad projektem ustawy trwały od lutego. O zmianę przepisów zabiegała działająca w imieniu rodziców wcześniaków Fundacja Koalicja dla Wcześniaka oraz osiem organizacji współtworzących Ogólnopolskie Porozumienie "Razem dla wcześniaków", a także Fundacji Serce Dziecka i Fundacji Najdroższa Blizna, przy poparciu krajowej konsultant w dziedzinie neonatologii prof. Ewy Helwich, Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, rzeczniczki praw dziecka Moniki Horny-Cieślak i rzecznika praw pacjenta Bartłomieja Chmielowca.

Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2022 roku urodziło się 22,5 tys. wcześniaków na 306 tys. wszystkich urodzeń.

Autor: Magdalena Gronek, Anita Karwowska