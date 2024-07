Renta wdowia: stanowisko rządu

Rząd najprawdopodobniej dzisiaj przedstawi swoje stanowisko ws. obywatelskiego projektu dotyczącego tzw. renty wdowiej, zapowiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Podkreślił, że proponowane w projekcie rozwiązania stanowią duże obciążenie systemu finansów publicznych.

Renta wdowia to duże obciążenie dla budżetu

"Otrzymałem wczoraj pismo od ministra [przewodniczącego Komitetu Stałego RM Macieja] Berka, który prosił, żeby poczekać z procedowaniem tej ustawy do momentu, kiedy będziemy mieli stanowisko rządu w tej sprawie. Okazało się po południu, że dziś to stanowisko zostanie najprawdopodobniej wypracowane, zostało to dogadane i w związku z tym wstępnie zaplanowaliśmy na czwartek po południu procedowanie tej ustawy w Sejmie" - powiedział Hołownia podczas konferencji prasowej.

"To jest ustawa bardzo obciążająca dla finansów publicznych. To jest ustawa, która rodzi bardzo poważne konsekwencje dla systemu emerytalnego, dla solidarności międzypokoleniowej. Nie mówię, że niepotrzebna, natomiast mówię, że bardzo kosztowna" - dodał.

Koszt renty wdowiej

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) wynika, że skutki finansowe wprowadzenia tzw. renty wdowiej to ok. 8-10 mld zł rocznie tylko w początkowym okresie. Portal Bankier.pl, powołując się na analizy Ministerstwa Finansów podał, że koszt wprowadzenia proponowanych rozwiązań to ok. 38 mld rocznie.

Czym jest renta wdowia?

Projektowana ustawa wprowadza tzw. rentę wdowią. Projekt dotyczy wprowadzenia nowej reguły zbiegu prawa do nabytej z tytułu bycia wdową lub wdowcem renty rodzinnej, wojskowej renty rodzinnej, policyjnej renty rodzinnej lub renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi.

Obniżenie składki zdrowotnej

Hołownia podkreślił, że tak jak Lewica wspiera projekt renty wdowiej, tak jego ugrupowanie opowiada się za obniżeniem składki zdrowotnej.

"Ja mogę też powiedzieć w imieniu mojego środowiska politycznego Polski 2050, że tak jak Lewica mocno wspiera rentę wdowią, tak my, jako Polska 2050, nie odpuścimy tematu składki zdrowotnej. Jeżeli się też okaże, że koszty tych dwóch rzeczy są porównywalne, czyli renta wdowia będzie kosztowała mniej więcej tyle, ile by kosztowało, czy mogłoby kosztować, doprowadzenie dosprawiedliwego wymiaru składki zdrowotnej, to jeżeli było na to, to i na to też w rządzie się musi znaleźć i będziemy tutaj twardymi rzecznikami tego rozwiązania, które powinno wreszcie wejść w życie" - powiedział marszałek.

Zapowiedział, że Polska 2050 "będzie walczyć" o składkę w koalicji.

"Składka zdrowotna - będziemy o nią walczyć w koalicji. Ta koalicja jest gwarantem tego, że to się może udać i nie będziemy ryzykować tego, że może powstanie jakaś inna koalicja, w której to się uda lub nie. W tej to się uda. Zapewniam […], będziemy robić wszystko, by tak się stało" - podkreślił.

Projekt obniżenia składki zdrowotnej został złożony w Sejmie przez posłów Polski 2050 w czerwcu. Jednocześnie minister zdrowia zapowiedziała, że po wakacjach do Sejmu trafi projekt rządowy. Własne projekty zapowiedziała także Lewica i Polskie Stronnictwo Ludowe.

