Ranking „Najlepsze miasta to życia w Polsce” to cykliczne zestawienie, jakie przygotowuje redakcja Business Insidera, a przyznać trzeba, że najnowsze dane zaskakują. Na czoło bowiem wysuwają się miasta wcale nie największe, choć nie należące też do małych.

Najlepsze miasta do życia w Polsce. Nowy ranking

Przygotowując cykliczny ranking, BI opierał się na oficjalnych danych, dostarczanych między innymi przez Główny Urząd Statystyczny, a na zalety i wady polskich miast wojewódzkich spojrzano przez pryzmat sześciu kategorii. Pod uwagę brane były: bezrobocie, średnie wynagrodzenie, dostępność mieszkań, dostępność lekarza na NFZ, przestępczość i jakoś powietrza. I choć każda z tych kategorii ma własnych zwycięzców i przegranych, to po podsumowaniu ich wszystkich w połowie 2024 roku bezsprzecznym liderem został – Poznań.

Skąd taka ocena miasta, które osobno w żadnej z kategorii nie zajęło pierwszego miejsca? Receptą na sukces okazały się średnie wyniki, ale za to we wszystkich badanych grupach, choć jeśli chodzi o wysokość bezrobocia, to stolicy Wielkopolski mało zabrakło, by wygryźć lidera, czyli Katowice, ale za to prześcignął Warszawę.

Drugie miejsce zajął Gdańsk z najlepszą w Polsce jakością powietrza i całkiem niezłym dostępem do służby zdrowia oraz nie najgorszą średnią wynagrodzeń. Trzecie zaś okazały się Katowice, które choć sromotnie przegrały wyścig o najlepszą jakość powietrza, ale za to brylują w walce z bezrobociem i dostępnością mieszkań.

Najgorsze miasta i ranking szczegółowy

Skoro są zwycięzcy, to muszą być też przegrani i tu smutne, 16 miejsce zajęła stolica Podlasia – Białystok. W mieście tym są zarówno małe zarobki, duże bezrobocie, a i dostęp do opieki zdrowotnej pozostawia wiele do życzenia. A jak wypadły najlepsze i najgorsze miasta w poszczególnych kategoriach? Odpowiedź poniżej.

1. Bezrobocie

Najlepsze: Katowice, Poznań, Warszawa

Najgorsze: Białystok, Łódź, Kielce

2. Średnie wynagrodzenie

Najlepsze: Kraków, Warszawa, Katowice

Najgorsze: Białystok, Gorzów Wielkopolski, Kielce

3. Dostępność mieszkań

Najlepsze: Katowice, Gorzów Wielkopolski, Bydgoszcz

Najgorsze: Warszawa, Kraków, Białystok

4. Dostępność do lekarza NFZ

Najlepsze: Łódź, Kielce, Lublin

Najgorsze: Gorzów Wielkopolski, Białystok, Opole

5. Przestępczość

Najlepsze: Rzeszów, Białystok, Opole

Najgorsze: Łódź, Katowice, Olsztyn

6. Jakość powietrza

Najlepsze: Gdańsk, Białystok, Olsztyn

Najgorsze: Katowice, Kraków, Opole

