T-Mobile znosi limity danych dla powodzian do 22 września 2024 r.

T-Mobile znosi limity danych dla powodzian - wszystkich klientów i to niezależnie od tego, czy korzystają z oferty abonamentowej, czy prepaid. Zniesienie limitu danych ma potrwać do 22 września 2024 r. Misją firmy jest łączenie ludzi i likwidowanie barier w komunikacji. To ważne, aby umożliwić każdemu dotkniętemu tą katastrofą dostęp do informacji i kontakt z bliskimi oraz służbami ratunkowymi.