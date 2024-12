Pewność co do tego, że dziś 15.12.2024 r. jest niedziela handlowa, nie oznacza to niestety końca zamieszania w kwestii, które niedziele są handlowe, a w które duże sklepy są zamknięte i udawanie się do nich na zakupy zakończy się porażką. Specjalizujący się ostatnio w robieniu zamieszania w prawie Sejm uchwalił bowiem niedawno, że w grudniu przed świętami mają być handlowe aż trzy niedziele.

Reklama

Problem w tym, że przepis uchwalony na początku grudnia 2024 ma wejść w życie od 1 lutego 2025 roku. Na dodatek nie do końca wiadomo czy wejdzie, bo prezydent waha się czy złożyć podpis pod ustawą.

Sama ustawa to też zresztą kuriozum – nie dotyczy ona bynajmniej bezpośrednio nowelizacji ustawy o zakazie handlu w niedziele (ta, merytoryczna od wiosny tkwi w komisjach sejmowych), ale ustawy o dniach ustawowo wolnych od pracy.

O ile jednak to zamieszanie legislacyjne szczególnie dokuczliwe było w niedzielę przed tygodniem 8.12.2024, o tyle dziś, 15.12.2024 r. nie powinno być wątpliwości – dziś niedziela handlowa i czynne są wszystkie sklepy: od najmniejszych po największe galerie handlowe.

Niedziela handlowa 15.12.2024 roku

Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by dziś w niedzielę 15 grudnia zrobić zakupy w sklepie dyskontowym takim jak Lidl, Biedronka, Stokrotka czy udać się do galerii handlowej na sprawunki we wszelkich butikach i sklepach renomowanych sieci: od mody, przez kosmetyki po biżuterię, a duże zakupy spożywcze zrobić w zlokalizowanych tak na ogół supermarketach sieci Carrefour.

O wyborze miejsca, poza potrzebami zakupowymi i zasobnością portfeli decydować powinna chęć skorzystania z określonych promocji – to jest bowiem dziś główne narzędzie walki konkurencyjnej między kupcami.

Niedziele handlowe w grudniu: dwie czy trzy

W tym roku, wbrew wspomnianemu zamieszaniu legislacyjnemu, mamy tylko dwie niedziele handlowe w grudniu: druga będzie za tydzień 22.12.2024.

Inaczej powinno być – bo ostatecznie pewne to będzie gdy prezydent podpisze stosowną ustawę – za rok i w latach następnych. Wtedy handlowe będą aż trzy grudniowe niedziele, jako cena za dodatkowy stawowo wolny od pracy dzień jakim ma być ostatecznie Wigilia.

To oznacza, że dziś nie ma jeszcze potrzeby kupowania karpia na Wigilię czy innych produktów na świąteczny stół, których przydatność do spożycia jest krótka – na to będzie jeszcze czas choćby w niedzielę 22 grudnia gdy do świąt zostaną już praktycznie godziny.

Dziś w handlową niedzielę 15.12.2024 r. można skupić się na prezentach, akcesoriach choinkowych oraz na promocjach dotyczących artykułów świątecznych, ale tych o długiej lub średniej przydatności do spożycia.