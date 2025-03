Kwalifikacja wojskowa 2025 potrwa do końca kwietnia

Trwa kwalifikacja wojskowa. Rozpoczęła się 3 lutego 2025 roku, a zakończy się z końcem kwietnia tego roku. W tym czasie przed komisjami stawi się ok. 230 tys. osób. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z 27 listopada 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2025 r., będą to:

mężczyźni urodzeni w 2006 r.;

mężczyźni urodzeni w latach 2001-2005, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

osoby, które w latach 2023 i 2024: a. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, b. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

kobiety urodzone w latach 1998-2006 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2024/2025 kończą studia na określonych w przepisach kierunkach lub kończą naukę w zawodach;

osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej.

Celem kwalifikacji jest wprowadzenie odpowiednich danych do bazy

Osoby wzywane na kwalifikację powinny pamiętać, że jej celem nie jest powołanie ich do wojska, a jedynie wprowadzenie odpowiednich danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej.

W ramach kwalifikacji wojskowej odpowiednie organy:

sprawdzają tożsamość stawiającej się osoby;

określają jej zdolność fizyczną i psychiczną do służby wojskowej;

dokonują wstępnego przeznaczenia do poszczególnych form obowiązku obrony oraz przyjęcia wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej;

wprowadzają dane do ewidencji lub aktualizują ewidencję wojskową i przetwarzają gromadzone w niej dane;

przekazują informacje i promują służbę wojskową;

wydają zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej;

nadają stopień wojskowego szeregowego i przenoszą do pasywnej rezerwy.

Za niestawienie się na wezwanie grozi kara

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań wzywają wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast). Takie wezwanie należy doręczyć co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia kwalifikacji. Jak postąpić, jeśli wezwana osoba nie może stawić się na kwalifikację we wskazanym terminie? Przede wszystkim należy przed tym dniem zawiadomić o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz przedstawić dokument, który potwierdzi wystąpienie ważnych przyczyn uniemożliwiających dopełnienie obowiązku – wówczas można liczyć na wyznaczenie nowego terminu i uniknięcie konsekwencji. Trzeba pamiętać o tym, że nie jest dobrym pomysłem zignorowanie doręczonego wezwania, bo zgodnie z przepisami ten, kto wbrew obowiązkom nie stawia się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. O tym, jak wysoka będzie wymierzona grzywna decyduje odpowiedni organ, jednak może ona wynieść nawet 5000 złotych.