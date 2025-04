Koniec z czekoladą za oddaną krew

Trwa dyskusja o uprawnieniach krwiodawców. W jej ramach warto zwrócić uwagę na dwie petycje, które zostały skierowane do Ministerstwa Zdrowia. Obie dotyczą modyfikacji posiłku regeneracyjnego przysługującego honorowym dawcom krwi.

Posiłek regeneracyjny to jedno z uprawnień, które przysługują zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi. Jego wartość kaloryczna została określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi i wynosi 4.500 kcal (18.840 kJ) dla osoby oddającej:

- 1 jednostkę krwi pełnej,

- 2 jednostki osocza metodą konwencjonalną,

- 3 jednostki osocza metodą automatyczną,

- 1 lub 2 jednostki koncentratu krwinek czerwonych,

- 1 jednostkę koncentratu krwinek płytkowych lub 1 jednostkę koncentratu granulocytarnego uzyskanych podczas zabiegu aferezy.

W praktyce te 4500 kcal przybiera na ogół postać 8 czekolad, choć do krwiodawców trafiają czasami również batony czy soki. Jak wskazano w petycji, rozwiązanie to nie spełnia rzeczywistych potrzeb fizjologicznych organizmu po oddaniu 450 ml krwi pełnej. W jego następstwie dochodzi do utraty:

- ok. 250–300 mg żelaza,

- ok. 50 g białka osoczowego,

- witamin z grupy B (B6, B9, B12),

- elektrolitów: potasu, sodu, magnezu,

- wody ustrojowej,

- i energii.

Tymczasem przekazywana krwiodawcom czekolada zawiera niemal wyłącznie cukier i tłuszcze nasycone, a więc nie dostarcza ani żelaza, ani białka, ani witamin, ani wody. W petycji zaproponowano więc, aby zestaw przekazywany po oddaniu krwi zawierał:

- wodę kokosową (250–330 ml) – naturalne nawodnienie i elektrolity (potas, magnez),

- słoik syropu z agawy (300 ml) – źródło energii, bez sztucznych dodatków,

- trzy batony daktylowe (3 x 40 g) – glukoza, błonnik, potas, żelazo niehemowe,

- pudełko herbaty owocowo-ziołowej (20 torebek) – witamina C wspierająca wchłanianie żelaza,

- paczkę pestek dyni lub słonecznika (100 g) – żelazo, cynk, białko roślinne, zdrowe tłuszcze.

Zdaniem wnioskujących taki zestaw nie tylko pokrywa realne straty organizmu w zakresie nawodnienia, energii i makroelementów, ale jest również hipoalergiczny i uniwersalny oraz może być zamawiany w drodze przetargu publicznego i dystrybuowany równie sprawnie, jak czekolada.

Lepsza rekompensata dla krwiodawców

Do kwestii alergii nawiązuję druga z petycji dotycząca sytuacji krwiodawców. Zwrócono w niej uwagę na to, że w niektórych punktach krwiodawstwa oferowane są posiłki zawierające masło orzechowe oraz orzeszki ziemne. Choć mogłoby się wydawać, że jest to rozwiązanie uzasadnione, bo stanowią one źródło białka i tłuszczów, to jednak ich spożycie może wiązać się z zagrożeniami dla zdrowia dawców. Orzeszki ziemne są bowiem jednym z najczęstszych alergenów pokarmowych, a ich spożycie przez osoby uczulone może prowadzić do poważnych reakcji alergicznych, w tym wstrząsu anafilaktycznego. Rodzi to ryzyko tego, że dawca, który nieświadomie spożyje produkt zawierający orzeszki ziemne, doświadczy niepożądanej reakcji organizmu w momencie osłabienia organizmu po oddaniu krwi.

W związku z tym zaproponowano wprowadzenie większej różnorodności w posiłkach regeneracyjnych i uwzględnienie alternatywnych produktów, które będą stanowiły dla krwiodawców lepszą rekompensatę, np:

- czekolady gorzkiej i mlecznej, która dostarcza energii i magnezu,

- batonów zbożowych i proteinowych,

- suszonych owoców, będących źródłem naturalnych cukrów i błonnika,

- jogurtów naturalnych lub innych lekkostrawnych produktów mlecznych,

- soków owocowych i warzywnych bogatych w witaminy i minerały.

Takie rozwiązanie pozwoliłoby nie tylko na dostosowanie posiłków do różnych preferencji żywieniowych dawców, a również wyeliminowałoby ryzyka związanego z alergiami pokarmowymi.