Kiedy wypadają Zimni Ogrodnicy i Zimna Zośka w 2025 roku?

W 2025 roku Zimni Ogrodnicy przypadają na dni:

12 maja (poniedziałek) – św. Pankracy

(poniedziałek) – św. Pankracy 13 maja (wtorek) – św. Serwacy

(wtorek) – św. Serwacy 14 maja (środa) – św. Bonifacy

Bezpośrednio po nich, 15 maja (czwartek), wypada Zimna Zośka, czyli wspomnienie św. Zofii .

Czy będą przymrozki podczas Zimnych Ogrodników?

Tak, prognozy wskazują na możliwość przymrozków w okresie Zimnych Ogrodników. Już w nocy z 7 na 8 maja temperatura przy gruncie może spaść do około -3°C, a lokalnie na północnym wschodzie nawet do -7°C. Podobne warunki mogą utrzymać się do połowy maja, co zwiększa ryzyko uszkodzeń roślin wrażliwych na niskie temperatury. Ogrodnicy powinni zachować ostrożność i odpowiednio zabezpieczyć swoje uprawy już teraz agrowłókniną lub przenieść pod osłony.

Co oznacza Zimna Zośka?

Zimna Zośka to potoczne określenie dnia 15 maja, kiedy obchodzone są imieniny św. Zofii. Według tradycji ludowej, po tym dniu ryzyko przymrozków znacznie maleje, co pozwala ogrodnikom na bezpieczne wysadzanie roślin wrażliwych na zimno. .

Historia Zimnych Ogrodników

Zimni Ogrodnicy to określenie trzech dni w maju, związanych z imieninami świętych Pankracego, Serwacego i Bonifacego. Tradycja ludowa przypisuje tym dniom nagłe ochłodzenia, często połączone z przymrozkami, które mogą być niebezpieczne dla roślin. Zjawisko to jest charakterystyczne dla Europy Środkowej i Wschodniej i od pokoleń funkcjonuje jako ważna data w kalendarzu każdego ogrodnika.