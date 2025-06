Tusk: My bez gazu i ropy, oni bez wolności

"Iran postawił na autorytaryzm, państwo wyznaniowe i antyzachodni kurs. Polska na demokrację, wolną gospodarkę i Europę. Ruszaliśmy z podobnego pułapu, my bez gazu i ropy, oni bez wolności. Wszystkim zwolennikom radykalnej zmiany kursu pod rozwagę" - napisał w niedzielę Tusk, komentując wpis Aleca Stappa z think tanku IFP.

Polska jak Japonia? "Wzrost niesamowity, startowali jak Iran"

Stapp napisał na platformie X, że Polska w ciągu jednego pokolenia przeszła z poziomu rozwoju gospodarczego Iranu do poziomu Japonii. Do wpisu dołączył grafikę przedstawiającą zmianę PKB per capita.

W piątek rozpoczęły się izraelskie ataki na dziesiątki celów wojskowych w Iranie; atakowane są również obiekty jądrowe. Siły irańskie odpowiadają ostrzałem rakietowym i nalotami dronów na cele w Izraelu.

Atak Izraela na Iran: atakowane zakłady nuklearne w Isfahanie

Siły izraelskie zaatakowały zakłady nuklearne w Isfahanie w centralnym Iranie, a także m.in. wyrzutnie rakiet balistycznych i systemy obrony powietrznej tego kraju, łącznie 80 obiektów – powiadomiły w niedzielę izraelskie źródła wojskowe.

Informując na platformie X o ataku na obiekt w Isfahanie, rzecznik armii izraelskiej nie sprecyzował, kiedy do niego doszło.

Przedstawiciel sił zbrojnych Izraela przekazał później, że w sobotę wieczorem zaatakowano dwa irańskie obiekty paliwowe "podwójnego przeznaczenia, wspierające wojsko i program nuklearny".

W sobotę izraelskie źródła wojskowe podały, że irańskie obiekty nuklearne w Isfahanie oraz Natanz w centralnej części kraju zostały poważnie uszkodzone w wyniku izraelskich ataków; zabito też dziewięciu irańskich naukowców zajmujących się energetyką jądrową.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej potwierdziła, że armia izraelska uszkodziła w piątkowym ataku cztery "krytycznie ważne budynki" w ośrodku jądrowym w Isfahanie, w tym w zakład przetwarzania uranu.

Atak Izraela na Iran: zaatakowano kilka wyrzutni rakiet balistycznych

Siły Obronne Izraela powiadomiły również, że w nocy z soboty na niedzielę zaatakowano w Iranie kilka wyrzutni rakiet balistycznych, a także systemy obrony przeciwlotniczej i radary. Według wojska niektóre z trafionych wyrzutni były wcześniej wykorzystywane do uderzeń wymierzonych w Izrael.

Izraelskie siły zbrojne zapowiedziały, że będą nadal wyszukiwać i atakować wyrzutnie rakiet balistycznych w zachodniej części Iranu.

Przedstawiciel sił izraelskich oznajmił, że Izrael ma długą listę celów, które zamierza zneutralizować w Iranie. Odmówił odpowiedzi na pytanie, jak długo ataki będą kontynuowane.

Dodał, że celem izraelskiego ataku, przeprowadzonego w nocy z soboty na niedzielę, był też szef sztabu generalnego jemeńskich rebeliantów Huti Mohammad al-Ghamari.

Iran: aktywowano obronę przeciwlotniczą w Teheranie, w stolicy słychać eksplozje

W stolicy Iranu, Teheranie, aktywowano obronę przeciwlotniczą; trwają próby przechwycenia nadlatujących izraelskich pocisków - powiadomiła w niedzielę agencja Reutera. Obecny na miejscu korespondent agencji AFP poinformował o nowych eksplozjach w mieście.

Systemy obrony powietrznej zostały aktywowane w zachodniej i północno-zachodniej części Teheranu - podała irańska prasa. W mediach wyemitowano też nagranie ukazujące kolumny dymu we wschodnich dzielnicach stolicy.

Armia Izraela poinformowała w niedzielę, że "nadal posiada długą listę celów w Iranie". Wojsko dodało, że ubiegłej nocy ostrzelano w tym państwie 80 obiektów, w tym magazyny paliwa wykorzystywanego do celów wojskowych i rozwoju programu jądrowego.

Rzeczniczka irańskiego rządu Fatemeh Mohadżerani wezwała obywateli kraju do szukania schronienia w meczetach, szkołach i stacjach metra, które będą otwarte całodobowo. "Nie mamy problemów z zapasami jedzenia, leków i paliwa" - zapewniła.