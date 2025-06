Zmiany w ruchu podczas Wianków nad Wisłą 2025

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że w sobotę 21 czerwca od godziny 16:00 do niedzieli 23 czerwca do godziny 4:00Wisłostrada zostanie zamknięta w obu kierunkach na odcinku od ulicy Sanguszki do Grodzkiej.

To oznacza utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i pasażerów komunikacji miejskiej. Zmiany obejmą trasy autobusów dziennych i nocnych oraz tramwajów.

Które linie autobusowe pojadą inaczej?

Zmiany tras od godziny 16:00 obejmą linie:

100 – pojedzie przez ul. Miodową i Senatorską do Trasy W-Z (Nowy Przejazd)

– pojedzie przez ul. Miodową i Senatorską do Trasy W-Z (Nowy Przejazd) 185 – z Żoliborza do Centrum Olimpijskiego i z powrotem na Gwiaździstą; z Ursynowa przez Trasę Łazienkowską do Placu Konstytucji

– z Żoliborza do Centrum Olimpijskiego i z powrotem na Gwiaździstą; z Ursynowa przez Trasę Łazienkowską do Placu Konstytucji N16 – w stronę Dworca Centralnego przez Plac Bankowy i Marszałkowską

Objazdy dla tramwajów i nocnych autobusów

Po zakończeniu imprezy, jeśli zostanie zamknięta Trasa W-Z, część tramwajów pojedzie objazdami:

Linia 4 – do Kawęczyńska-Bazylika (Praga) oraz zajezdnia Wola (lewobrzeżna Warszawa)

– do Kawęczyńska-Bazylika (Praga) oraz zajezdnia Wola (lewobrzeżna Warszawa) Linie 23 i 26 – przez Aleje Jerozolimskie i Most Poniatowskiego

– przez Aleje Jerozolimskie i Most Poniatowskiego Autobusy 190 – do ul. Targowej (Praga) i Placu Bankowego (Śródmieście)

– do ul. Targowej (Praga) i Placu Bankowego (Śródmieście) Nocne linie N11, N16, N21, N61, N71 – przez Most Świętokrzyski

Więcej kursów metra, tramwajów i autobusów

Aby ułatwić mieszkańcom i turystom udział w Wiankach nad Wisłą, ZTM zapowiedział dodatkowe kursy komunikacji miejskiej:

Metro linii M1 i M2

Tramwaje linii 1, 4, 23, 26, 28

Autobusy 160, 190 (m.in. Metro Ratusz Arsenał – Grodzisk i Dworzec Centralny – Znana)

Linia 509 z Dworca Wileńskiego do Gocławia i Winnicy

Na wybranych trasach pojawią się również autobusy i tramwaje o zwiększonej pojemności.

Apel służb do kierowców

Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności, zwracanie uwagi na czasowe oznakowanie drogowe i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Zaleca się korzystanie z metra oraz unikanie przejazdów przez centrum Warszawy.

Podsumowanie utrudnień w weekend 21–22 czerwca 2025

Data Utrudnienia 21 czerwca, godz. 16:00 Zamknięcie Wisłostrady od Sanguszki do Grodzkiej 21–22 czerwca Zmiany tras autobusów i tramwajów 21–23 czerwca Dodatkowe kursy metra i komunikacji miejskiej

FAQ: Wianki nad Wisłą 2025 – co warto wiedzieć?

Gdzie odbędą się Wianki nad Wisłą 2025?

W Multimedialnym Parku Fontann w Warszawie.

Czy będą utrudnienia w ruchu drogowym?

Tak, w weekend 21–22 czerwca zostanie zamknięta Wisłostrada w obu kierunkach.

Jak dojechać na wydarzenie?

Najlepiej komunikacją miejską – metrem, tramwajami i autobusami. Zostaną uruchomione dodatkowe kursy.

Jakie linie nocne pojadą objazdami?

N11, N16, N21, N61, N71 – przez Most Świętokrzyski i inne alternatywne trasy.