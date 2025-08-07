rozwiń >

Podatki, dochody, dobrobyt

Nowy prezydent zapowiedział szereg działań mających odciążyć portfele Polaków – i to wprost od pierwszego dnia urzędowania.

  • VAT z 23% na 22% – obniżka podstawowej stawki.
  • Zerowy PIT (PIT 0%) dla rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci – do 140 tys. zł rocznego dochodu.
  • Likwidacja podatku Belki – do 140 tys. zł zysków rocznie bez 19% podatku od oszczędności.
  • Podwyższenie drugiego progu podatkowego – aby więcej zarabiać, zanim wpadniesz w wyższy podatek.
  • Zakaz podatku katastralnego i podatku od spadków – wpisany do Konstytucji.
  • Tama dla podwyżek – żadna nowa danina nie przejdzie przez Pałac Prezydencki.
  • Zero VAT-u na żywność – jeśli inflacja nie spadnie.
  • Budżetowy pancerz – tarcza dla państwowych pieniędzy przed mafią VAT-owską.

Energia, mieszkania i emerytury

Nawrocki chce, by zwykłym ludziom żyło się po prostu taniej i pewniej – niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania.

  • Prąd tańszy o 1/3 w 100 dni – finansowany z „zielonych certyfikatów”.
  • Gwarantowana waloryzacja emerytur – minimum 150 zł lub tyle, ile wynosi inflacja.
  • 800 plus i 13./14. emerytura – do utrzymania.
  • Nie dla podnoszenia wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn.
  • Więcej mieszkań komunalnych – w każdej gminie, z uproszczoną procedurą.
  • Ograniczenie „zysków banków” z kredytów mieszkaniowych.
  • Centrum Obsługi Pacjenta – koniec z kolejkami do lekarzy.
  • Fundusz Medyczny – pomoc dla dzieci chorych na choroby rzadkie.
  • Usługi publiczne najpierw dla Polaków – zdrowie, edukacja, pomoc socjalna.

Szkoła - bez ideologii, bez smartfonów

Nowy prezydent zapowiada zwrot ku tradycyjnej edukacji i „odideologizowanie” szkół.

  • Szkoła „wolna od ideologii”
  • Szkoła „bez smartfonów”
  • Religia i etyka zostają – nauczanie religii nie zniknie.
  • Finansowanie prawa jazdy dla 18-latków przez państwo.
  • Nie dla prywatyzacji uczelni wyższych.
  • Duma narodowa i patriotyzm – polscy bohaterowie mają wrócić do podstawy programowej.

Wymiar sprawiedliwości i wolność słowa

Karol Nawrocki zapowiada „normalne państwo” – czyli niezależne sądy i pełną wolność słowa.

  • Reforma sądownictwa – szybciej, sprawniej, informatycznie.
  • Rozwiązanie sporu wokół KRS – albo ustawowo, albo przez referendum do lutego 2026.
  • Nie dla „ustawy kagańcowej” – prezydent nie podpisze żadnej ustawy ograniczającej wolność słowa.
  • Bezpieczeństwo informacyjne – jako priorytet państwa.

Bezpieczeństwo i imigracja

  • Hasło: silne granice, silna armia, silne sojusze – ale nie za wszelką cenę.
  • Nie dla wysyłania polskich żołnierzy na Ukrainę.
  • Nie dla ograniczania dostępu Polaków do broni.
  • Wypowiedzenie Paktu Migracyjnego.
  • Urząd ds. walki z nielegalną migracją
  • Program „Powrót do domu Polska” – dla Polaków zza granicy
  • 5% PKB na armię i budowa 300 tys. armii oraz miliona rezerwistów
  • Budowa Fortu Trump w Polsce – bliskość z USA jako priorytet
  • System schronów w każdej gminie – zarządzany przez PSP

Gospodarka, inwestycje, energia

  • Nie dla euro – tylko silny złoty.
  • Nie dla likwidacji gotówki.
  • CPK, atom, porty, strefy inwestycyjne – tzw. „Wielka Czwórka Rozwoju”.
  • Inwestycje w AI, komputery kwantowe i biotechnologię.
  • Wsparcie dla polskich rolników – nie dla zalewu tanim zbożem z Ukrainy.

Zielony Ład, Mercosur i suwerenność

  • Nie dla przekazywania kompetencji do UE.
  • Nie dla nowych traktatów unijnych.
  • Odrzucenie Zielonego Ładu – propozycja referendum.
  • Nie dla federalnej Europy - sprzeciw wobec przekształcaniu UE w jedno superpaństwo.
  • Nie dla umowy Mercosur - UE (traktat handlowy, który ma na celu ułatwienie wymiany towarów i usług).

Mniejszości – „bez przywilejów, ale bezpieczne”

  • Nie dla adopcji dzieci przez pary homoseksualne.
  • Nie dla uprzywilejowania mniejszości seksualnych.
  • Nie dla języka śląskiego jako urzędowego.
  • Weto wobec finansowania NGO z zagranicy.
  • Tak dla kompromisu aborcyjnego – ale nie liberalizacji.