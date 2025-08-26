Skala zagrożenia

„W sieci dostępnych jest 2,2 tys. haseł powiązanych ze szpitalami, co otwiera drogę do cyberataków. Najbardziej narażone są duże jednostki z kontraktami NFZ powyżej 200 mln zł” - czytamy w dzienniku.

Konsekwencje cyberataków

Jak pisze gazeta, skutki ataków mogą być dramatyczne, czego dowodzą przypadki zgonów pacjentów w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Dodaje, że mimo rosnących nakładów na obronę przed hakerami nadal brakuje kadr i procedur bezpieczeństwa. „Eksperci apelują o szkolenia i szybsze reagowanie, bo cyberprzestępcy potrafią wykorzystać luki w kilka godzin” - zaznacza.