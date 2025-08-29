Powrót Sikorskiego na szczyt

Po dwóch miesiącach przerwy Radosław Sikorski wraca na pozycję lidera - podkreślił Onet. Zaufanie do wicepremiera i ministra spraw zagranicznych deklaruje 41,8 proc. badanych (to mniej o 0,4 pkt proc. w porównaniu z lipcowym pomiarem). Nie ufa mu 45,4 proc. uczestników sondażu, a 11,3 proc. wypowiada się o nim obojętnie.

Spadek notowań Nawrockiego

Karol Nawrocki w lipcu był na szczycie rankingu, ale zanotował spadek poziomu zaufania o 5,5 pkt proc. W sierpniu zaufanie do prezydenta deklaruje 41,3 proc. badanych; 48 proc. ankietowanych nie ufa Nawrockiemu. 10,3 proc. ankietowanych wyraziło obojętność.

Trzaskowski trzeci, ale z lekkim spadkiem

Na trzecim miejscu w sondażu zaufania znalazł się Rafał Trzaskowski z wynikiem 39,9 proc. (spadek o 0,6 pkt proc.). 51,7 proc. ankietowanych deklaruje wobec niego brak zaufania, a 8,4 proc. wypowiada się o Hołowni z obojętnością.

Donald Tusk tuż za podium

Na czwartym miejscu pod względem poziomu zaufania znalazł się premier Donald Tusk z wynikiem 36,4 proc. Zbliżone wyniki mają: wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat (35,8 proc.), b. premier Mateusz Morawiecki (35,2 proc.), wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (34,9 proc.) oraz b. prezydent Andrzej Duda (34,3 proc.).

Mentzen i Kaczyński z dużymi stratami

Posłowi Konfederacji, liderowi Nowej Nadziei Sławomirowi Mentzenowi ufa 28,9 proc (spadek o 6,3 pkt proc.), a prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu - 26,7 proc. badanych (spadek o 5 pkt proc.).

Hołownia na końcu stawki

Na ostatnim miejscu pod względem poziomu zaufania znalazł się marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia, któremu ufa 20,3 proc. badanych. Obecnie nie ufa mu 48,6 proc, 30,1 proc. badanych uważa, że lider Polski 2050 jest dla nich obojętny.

Liderzy braku zaufania

Najwyższym poziom braku zaufania zanotował w sierpniowym badaniu prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 58,7 proc. badanych. Na drugim miejscu pod tym względem znalazł się b. premier Mateusz Morawiecki (54,6 proc.) oraz premier Donald Tusk (53 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 20-21 sierpnia 2025 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób. Sondaż realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).