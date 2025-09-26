Bon ciepłowniczy z podpisem prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która wprowadza tzw. bon ciepłowniczy – świadczenie pieniężne mające złagodzić skutki drastycznych podwyżek cen energii. Jednocześnie utrzymano zamrożenie cen prądu na poziomie 500 zł/MWh netto dla gospodarstw domowych. To efekt wcześniejszego weta prezydenta i politycznego przymusu stworzenia bardziej korzystnych rozwiązań.

Reklama

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zaznaczył, że nowe przepisy to odpowiedź na oczekiwania obywateli i przykład skutecznej presji na rząd premiera Donalda Tuska. – Prezydent zmusił rząd do tego, by przyjął rozwiązania lepsze i bardziej sprawiedliwe – mówił Bogucki.

Dla kogo bon ciepłowniczy 2025?

Bon ciepłowniczy przysługuje gospodarstwom domowym, które korzystają z ciepła systemowego i nie przekraczają określonych progów dochodowych. Dla osoby samotnej to 3272,69 zł netto miesięcznie, dla rodzin wieloosobowych – 2454,52 zł netto na osobę. Co ważne, działa tu zasada „złotówka za złotówkę” – po przekroczeniu limitu dopłata zostaje pomniejszona, ale nie przepada całkowicie.

Z rozwiązania mogą skorzystać zarówno mieszkańcy bloków w dużych miastach, jak i domów jednorodzinnych podłączonych do lokalnych sieci ciepłowniczych. Warunkiem jest korzystanie z ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne, a cena musi przekraczać 170 zł za gigadżul (GJ).

Nawet 3500 zł do ogrzewania – w zależności od ceny ciepła

Kwota dopłaty uzależniona jest od poziomu cen energii cieplnej. Im droższe ogrzewanie, tym wyższy bon.

Za drugie półrocze 2025 roku:

500 zł – gdy cena ciepła wynosi 170–200 zł/GJ

1000 zł – cena 200–230 zł/GJ

1750 zł – cena powyżej 230 zł/GJ

Za cały rok 2026:

1000 zł – cena 170–200 zł/GJ

2000 zł – cena 200–230 zł/GJ

3500 zł – cena powyżej 230 zł/GJ

Łącznie można uzyskać nawet 5250 zł w ciągu półtora roku.

Jak i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski należy składać w urzędach gmin lub miast, osobiście lub przez platformę ePUAP. Wkrótce dostępna będzie także opcja przez aplikację mObywatel.

Terminy:

2025: od 3 listopada do 15 grudnia – za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025

2026: od 1 lipca do 31 sierpnia – za cały rok 2026

Do wniosku trzeba dołączyć fakturę z ceną ciepła oraz dokument potwierdzający dochód, np. PIT, zaświadczenie z KRUS lub oświadczenie. Mieszkańcy bloków będą potrzebować również zaświadczenia od zarządcy budynku.

Zamrożone ceny prądu – stabilizacja dla gospodarstw domowych

Zgodnie z ustawą, do końca 2025 roku ceny prądu dla gospodarstw domowych pozostaną na poziomie 500 zł/MWh netto. Choć rozwiązanie nie obejmuje firm, rolników czy instytucji publicznych, to dla zwykłych rodzin oznacza realne oszczędności w okresie grzewczym.

/> />

Kogo ustawa pomija i dlaczego?

Choć bon ciepłowniczy to duże wsparcie, z pomocy nie skorzystają przedsiębiorcy, samorządy, szpitale ani rolnicy. Ustawodawca skupił się wyłącznie na osobach fizycznych, tłumacząc to ograniczonymi środkami budżetowymi. To może budzić kontrowersje, szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie to właśnie lokalne instytucje często borykają się z największymi problemami finansowymi.

Procedura rozpatrywania i wypłat

Wnioski będą rozpatrywane w ciągu 90 dni od ich złożenia, ale wypłaty mają ruszać niezwłocznie po przyznaniu świadczenia. Gmina otrzyma środki z budżetu państwa, a w przypadku błędów lub nadpłaty – możliwe będzie odzyskanie środków przez samorząd.

Minimalna wysokość wypłacanego bonu to 20 zł – jeśli po przeliczeniu dopłata byłaby niższa, świadczenie nie zostanie wypłacone.

Społeczny wymiar programu

W czasach niepewności energetycznej i rosnących kosztów życia, bon ciepłowniczy może stać się ważnym elementem polityki socjalnej. Choć jego skala jest mniejsza niż np. programu 500+, to dla wielu rodzin oznacza realne wsparcie – nie tylko finansowe, ale i psychologiczne.