Kim była Krystyna Koelner?

Rawlplug zamieścił wpis w mediach społecznościowych o Krystynie Koelner. „Wybitna przedsiębiorczyni, pasjonatka sportu, nauczycielka oraz oddana swojej rodzinie mama i babcia odeszła w wieku 86 lat. Pani Krystyna była inspirującą postacią, która stworzyła firmę będącą obecnie globalnym liderem branży zamocowań i narzędzi” – podaje polski producent.

„Niezwykła droga życiowa Pani Krystyny jest inspiracją dla nas wszystkich. To również świadectwo, że z wielką siłą charakteru można przezwyciężyć wszystkie przeciwności losu. Była to osoba, która nigdy nie straciła pogody ducha i optymizmu. Może być prawdziwym wzorem do naśladowania dla każdego, kto miał zaszczyt z nią pracować i uczestniczyć w realizacji wielkich projektów” – dodano.

Pogrzeb Krystyny Koelner – podano termin

Na stronie Rawlplug pojawiła się również informacja ws. pogrzebu Krystyny Koelner.

„Msza święta pogrzebowa odbędzie się w sobotę 23 marca o godzinie 10:00 w kościele św. Antoniego przy ul. Kasprowicza 26 we Wrocławiu. Ceremonia pogrzebowa zaplanowana jest natomiast na godzinę 11:50 na Cmentarzu Osobowickim” – przekazano w komunikacie