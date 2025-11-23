Stacjonowanie myśliwców NATO w Polsce

Europejska kontrpropozycja wobec amerykańskiego planu dla Ukrainy przewiduje stacjonowanie myśliwców NATO w Polsce - przekazała w niedzielę agencja Reutera.

W dokumencie znalazł się również zapis o tym, że Ukraina otrzyma od USA gwarancje podobne do tych z art. 5 NATO, a sam Sojusz zgadza się nie rozmieszczać na stałe na Ukrainie w czasie pokoju wojsk znajdujących się pod swoich dowództwem - podał Reuters.

Rekompensata finansowa od Rosji

Europejscy liderzy, w swojej kontrpropozycji do planu pokojowego USA dla Ukrainy, żądają od Moskwy rekompensaty finansowej dla Kijowa i zamrożenia rosyjskich aktywów do czasu jej wypłaty - podała w niedzielę agencja Reutera.

Ukraina nie będzie próbować odzyskać zbrojnie okupowanych przez Rosję obszarów

Europejski projekt przewiduje też zobowiązanie Ukrainy do powstrzymania się od prób militarnego odzyskania okupowanych obszarów swojego państwa i przeprowadzenie negocjacji w sprawie terytoriów.