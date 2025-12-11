Portal Interia podała w czwartek, że przekazał MON listę 17 przykładów - które pokazują jakie informacje dotyczące obiektów wojskowych są publicznie dostępne w internecie - wraz ze zdjęciami, opisami i datami powstania fotografii - sprawa dotyczy aplikacji Street View. Portal poinformował, że Ministerstwo Obrony Narodowej skierowało do firmy Google formalny wniosek o zamaskowanie obiektów wojskowych i że według MON maskowanie zostało zakończone w Google Maps i Google Earth a w Street View jest przygotowywane.

MON reaguje najszybciej jak się da

O to, czy reakcja resortu nie była spóźniona, Kosiniak-Kamysz zapytany został podczas czwartkowej konferencji prasowej w Zegrzu.

- (Reakcja) nie była nigdy spóźniona, bo reagujemy najszybciej jak się da. Jesteśmy najlepiej zorganizowanym ministerstwem. Mamy nie tylko dobrze zorganizowaną strukturę, ale też działamy jako chyba jedyni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez wszystkie dni w roku – oświadczył minister obrony.

- Od świtu do nocy pełnimy dyżury w różnych systemach. Nie ma drugiego takiego ministerstwa dobrze zorganizowanego - dodał.

Maskowanie obiektów istotnych dla bezpieczeństwa

Według Interii, w odpowiedzi na pytania portalu, MON zapewniło o skierowaniu do Google Polska formalnego wniosku dotyczącego „dokonania maskowania obiektów istotnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa w usługach Google Maps, Google Earth oraz Google Street View”.

MON zaznaczyło, że proces maskowania obiektów wskazanych przez resort został zakończony w usługach Google Maps i Google Earth, a „w odniesieniu do usługi Google Street View działania związane z maskowaniem znajdują się obecnie na etapie przygotowania do realizacji przez Google Polska”.