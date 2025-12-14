Ćwiczenia "Syrena-25"

W trakcie ćwiczenia emitowany będzie ciągły dźwięk syren alarmowych trwający minutę na ogłoszenie i odwołanie alarmu.

„Sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie województwa mazowieckiego oraz wewnętrznych procedur reagowania” – wyjaśnił wojewoda.

Zaapelował o zachowanie spokoju oraz niepodejmowanie żadnych działań. Sygnały emitowane w trakcie ćwiczenia Syrena-25 nie oznaczają realnego zagrożenia.