Ćwiczenia "Syrena-25"
W trakcie ćwiczenia emitowany będzie ciągły dźwięk syren alarmowych trwający minutę na ogłoszenie i odwołanie alarmu.
„Sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie województwa mazowieckiego oraz wewnętrznych procedur reagowania” – wyjaśnił wojewoda.
Zaapelował o zachowanie spokoju oraz niepodejmowanie żadnych działań. Sygnały emitowane w trakcie ćwiczenia Syrena-25 nie oznaczają realnego zagrożenia.