Armia wzywa 235 tysięcy Polaków. Kto musi stawić się przed komisją kwalifikacyjną?

Na początku lutego w całej Polsce rozpoczną się prace powiatowych komisji lekarskich. W tym roku przed ich obliczem stanie łącznie 235 tysięcy osób. Kwalifikacja wojskowa to procedura cykliczna, której celem jest ewidencjonowanie obywateli mogących w przyszłości zasilić szeregi armii. Wezwania obejmą wszystkie osoby objęte obowiązkiem, niezależnie od tego, czy planują one związać swoją przyszłość z wojskiem.

Obowiązek stawienia się przed komisją dotyczy przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2007 roku. To oni stanowią najliczniejszą grupę wezwanych. Oprócz nich na kwalifikację wezwane zostaną także kobiety z roczników 1999–2007, które posiadają kwalifikacje uznawane przez wojsko za przydatne lub kształcą się w tym kierunku i kończą naukę w bieżącym roku szkolnym lub akademickim. Wśród poszukiwanych specjalizacji znajdują się m.in. zawody medyczne, ratownicze, psychologiczne, ale także wiele innych profesji, które mogą mieć znaczenie dla funkcjonowania sił zbrojnych. Lista kwalifikacji jest szeroka i obejmuje zarówno wykształcenie, jak i konkretne umiejętności.

Rusza kwalifikacja wojskowa w 2026 roku. Armia sprawdzi, kto nadaje się na żołnierza

Kwalifikacja wojskowa obejmuje zestaw badań lekarskich mających na celu ocenę ogólnego stanu zdrowia. Sprawdzane są m.in. wzrost, masa ciała, ciśnienie tętnicze, wzrok oraz kondycja skóry. Badanie odbywa się w bieliźnie, a ewentualna konieczność jej zdjęcia musi wynikać z uzasadnionej potrzeby medycznej. Od 2023 roku obowiązkowym elementem procedury jest także spotkanie z psychologiem oraz neurologiem. Ma ono na celu ocenę predyspozycji psychicznych i neurologicznych do pełnienia służby wojskowej.

Po zakończeniu badań komisja przyznaje jedną z czterech kategorii zdolności do służby wojskowej. Kategoria A oznacza pełną zdolność do czynnej służby. Kategoria B wskazuje na czasową niezdolność, natomiast kategoria D oznacza niezdolność do czynnej służby w czasie pokoju, z pewnymi wyjątkami. Kategoria E przyznawana jest osobom trwale i całkowicie niezdolnym do służby zarówno w czasie pokoju, jak i wojny.

Setki tysięcy osób muszą stawić się w wojsku. Lepiej nie lekceważ listu z armii

Stawienie się na kwalifikację wojskową jest obowiązkiem. Niestawienie się na wezwanie może skutkować grzywną w wysokości od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. W przypadku dalszego uchylania się od obowiązku możliwe jest doprowadzenie przez policję, a w skrajnych sytuacjach także wpisanie do rejestru osób uchylających się, co może zakończyć się karą administracyjną.

Wojsko podkreśla, że kwalifikacja wojskowa ma obecnie wyłącznie charakter administracyjny i nie oznacza przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej. Dla osób, które rozważają karierę w armii, jest to jednak pierwszy i niezbędny etap. Podczas kwalifikacji można również zapoznać się z ofertą służby wojskowej prezentowaną przez Wojskowe Centrum Rekrutacji i uzyskać informacje o możliwych ścieżkach rozwoju w siłach zbrojnych.